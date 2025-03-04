虎山競拍均價每股112.57元 公開申購價83.8元

全球AM車門把手廠虎山（7736） 上市前辦理股票公開申購股數計1432張，將於3月6日至3月10日辦理公開申購，申購價格為每股83.8元，3月12日將公開抽籤。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球AM車門把手廠虎山（7736） 上市前辦理股票公開申購股數計1432張，將於3月6日至3月10日辦理公開申購，申購價格為每股83.8元，3月12日將公開抽籤。

虎山初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，公司本次辦理競價拍賣股數總計4931張，已於今日完成。

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虎山表示，本次參與投標的合格標單共2463筆，得標筆數289筆，虎山競拍底價為每股68.69元，上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業。

開標結果的最低得標價格110元，最高得標價格168元，得標的加權平均價格為112.57元。

虎山產品線涵蓋AM車門把手、車用鏡頭及雷達和多樣化汽車零組件，每年開發500種汽車車門新把手，1年銷售1000萬支以上的車門把手，在北美AM車門把手市佔率超過50%。

虎山董事長陳映志表示，美中關稅戰美國客戶下單動能強勁，已斥資12億元在台北瑞芳興建台灣5廠，預計明年第1季完工，法人預估，虎山今年營收和獲利可望創新高。

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