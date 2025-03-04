台積電加碼對美投資千億美元 林右昌、蘇巧慧籲從全球布局角度看待

蘇巧慧表示，台積電是護國神山，台灣很珍視其技術，但美國也是重要經貿戰略夥伴，希望能夠加深雙邊合作；林右昌指出，可從正面、全球布局的角度，去看待台積電增加對美投資1000億美元這件事。 （記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕美國總統川普、台積電董事長暨總裁魏哲家宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。對此，民進黨秘書長林右昌今天出席新北市議會民進黨團幹部交接儀式前回應，建議從正面、全球布局角度去看待；新北市黨部主委蘇巧慧說，希望加深台美雙邊合作，只要戰略目標一致，彼此能夠互惠，樂見其成。

林右昌指出，台積電是全球化的公司，相信如何強化跟民主、自由世界連結、投資，都在整體布局戰略規劃中。這幾年來，台灣對美投資持續增加，現在美國已變成是台灣最大的投資者，台灣的經濟、科技發展需與國際接軌，建議可從正面、全球布局的角度，去看待台積電增加對美投資1000億美元這件事。

請繼續往下閱讀...

林右昌說，台灣必須面對來自全球的挑戰，然後積極應變與應對，執政黨正在努力中。

蘇巧慧表示，台積電是護國神山，台灣很珍視其技術，但美國也是重要經貿戰略夥伴，希望能夠加深雙邊合作，所以只要戰略目標一致，彼此能夠互惠，樂見其成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法