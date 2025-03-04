韓媒看台積電砸3.3兆元投資美國 三星「烏雲密布」

台積電加大對美投資，將讓三星電子與SK海力士面臨戰略困境。（路透資料照，合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮召開記者會，川普表示，台積電將對美國再投資1000億美元（約新台幣3.3兆元）。韓媒以「台積電加大對美投資…三星電子代工廠『烏雲密布』」為題，特別提到兩間代工廠之間的差距，可能會進一步擴大，亦指出三星電子與SK海力士面臨戰略困境。

綜合韓媒報導，台積電將能夠擴大其在美國的業務，並進一步增強其製造競爭力。三星電子、SK海力士等在美投資預計將面臨越來越大的困難。

請繼續往下閱讀...

此外，這與表現不佳的三星電子形成強烈對比。三星電子先前製定策略，將投資133兆韓元（約新台幣833億元），到2030年成為全球第一大晶圓代工公司。不過，三星電子的糟糕表現仍在持續，去年其代工業務年度虧損估計約4兆韓元（約新台幣25億元）。

報導指出，投資業界在最新報告中預測，三星電子晶圓代工/系統LSI部門的合併營業虧損將達到6.241兆韓元（約新台幣39億元），高於去年的5.18兆韓元（約新台幣32.4億元）。由於晶圓代工業務不景氣，三星電子已將美國德州的泰勒市工廠的投產時間從2024年底推遲至2026年。

人們擔心台積電與三星電子的市佔率差距可能會進一步擴大。市場研究公司TrendForce分析稱，台積電去年第三季晶圓代工市佔率為64.9%，較上一季上升2.6%。同時，三星電子的市佔率從11.5%下降2.2個百分點至9.3%。2家公司的市佔率差距在第二季為50.8%，而在第三季則擴大至55.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法