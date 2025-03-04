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泓德能源進軍日本告捷 獲東京都政府近2.6億補助金

2025/03/04 14:03

泓德能源集團總經理周仕昌表示，隨著東急不動產、三菱電機等強大合作夥伴加入泓德能源的行列，未來將持續拓展海外市場，推動全球智慧能源轉型。（業者提供）泓德能源集團總經理周仕昌表示，隨著東急不動產、三菱電機等強大合作夥伴加入泓德能源的行列，未來將持續拓展海外市場，推動全球智慧能源轉型。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電概念股泓德能源（6873）進軍日本市場再傳捷報，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場成功獲得東京都政府去年「擴大再生能源導入之大規模系統儲能支援計畫」補助金近2.6億台幣（約11.9億日圓）。

泓德能源總經理周仕昌表示，此次獲補助的儲能系統位於東京近郊群馬縣北部，規模達19.7MW（電池總容量60.18MWh），屬於中型特高壓儲能系統，預計於2028年初完工並投入運營，案件由泓德日本與東急不動產共同出資，未來預計將結合雙方資源與技術，共同經營該儲能系統，展現對日本儲能市場的長期承諾與布局。

他解釋，「擴大再生能源導入之大規模系統儲能支援計畫」為東京都政府推動再生能源與儲能發展的重要項目之一，旨在推動企業導入儲能，確保電網調節能力，加速再生能源發展，以實現「零碳排東京」的目標，由於該計畫最高可補助案場建置費用的三分之二（上限為20億日圓），競爭極為激烈，去年申請案獲選率不到10%；周仕昌認為，隨著東急不動產、三菱電機等強大合作夥伴加入泓德能源的行列，未來將持續拓展海外市場，推動全球智慧能源轉型。

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