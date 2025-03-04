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台積電加碼投資美國 美台觀測站列7點說明駁疑美論

2025/03/04 14:34

台積電今宣布將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國廠，消息一出，引發市場關注。（路透）台積電今宣布將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國廠，消息一出，引發市場關注。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電（2330）今宣布將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國廠，消息一出，引發市場關注。臉書粉專「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」對此發文分析台積電與美方的協議內容，並指接下來會看到更多「疑美論」出現，對此該粉專也提出7點，強調相關內容都不是事實

「美國台灣觀測站」在臉書發文分享，美國總統川普宣布台積電將美國追加投資1000億美元，將使台積電在美國的總投資額達到1650億美元。台積電董事長魏哲家向川普與美國致謝，也感謝主要合作夥伴蘋果、輝達、博通、高通、AMD等公司。魏哲家也說，擴大投資主要將會生產晶片用於支持人工智慧（AI）的發展，「美國台灣觀測站」則表示「大禮包成功！而且其實對比台積電主要客戶，1000億的金額並不算很多呢」。

針對川普強調，這項投資計劃將提升美國在全球晶片市場的份額，從目前的微不足道提升至約40%，大家都要來美國投資，以避免被課稅。「美國台灣觀測站」也指出，「川普總統講的應該是指晶片製造與代工市場，而不是整個產業。整個產業一直都是且目前仍然是美國制霸」。

「美國台灣觀測站」強調，接下來將會看到的是疑美論繼續興起，會重複先前台積電投資亞歷桑那州時的「盛況」，各路中國與俄國的大外宣將會配合台灣的親中在地協力者，講說台積電會被美國淘空、台灣要完蛋了這類的宣傳。不過「簡單來說這些都不是事實」。該粉專對此也列出7點說明。

「美國台灣觀測站」指出，台積電是一家以外商為主的公司，他們加碼投資美國就是以顧客為導向，在地緣政治的考量下尋求利益極大化，這是任何商業公司都會考量的事情。粉專表示，台積電是全世界最不害怕美國關稅的公司，因為他們掌握先進製程九成以上的市佔率，技術制霸，而且關稅其實威脅不到台積電，並指「投資美國其實並非要『避免關稅』，而是要滿足顧客需求」、「台積電本來就一直都有在穩定規劃加碼美國投資，現在宣布的一千億計劃其實本來就只是時間的問題，現在提早宣告而已」。

第二，「美國台灣觀測站」表示，「就算投資美國，最重要的產業鏈、研發中心、總部，也都還是會在台灣新竹，並不會移動」。因為「不管是張忠謀、魏哲家、劉德音、或者其他產業要角都已經談過，整個晶片製造代工的產業鏈，最主要都還是會在台灣，不可能說走就走，台灣的生產成本優勢仍然會是首要考量」。

第三，「美國台灣觀測站」也指出，「美國也不是就此可以躺著收進半導體產業鏈，因為晶片製造業目前在美國並不具備比較利益，生產成本仍然偏高，是否能夠順利營運以及創造利潤尚未可知」、「美國公司的強項是在設計，以及終端產品的設計，製造的部份本來就都已經外移了。把產業鏈移回美國之後要做的事情還有很多，並不是把工廠搬過去就好」。

第四，「美國台灣觀測站」提到，美國的英特爾公司大概仍然不會有什麼起色。而台積電宣布這麼大筆的投資，很可能可以直接避免掉「被迫要接手英特爾」的麻煩事，是一步好棋啊。

第五，針對許多人最關心的「矽盾」問題，川普在接受媒體訪問時提及，若中國侵台、台灣有事，美國也會受到很大的衝擊。「美國台灣觀測站」表示，這話同樣也可能會成為認知作戰的主要子彈，意思是說美國拿回晶片的製造，台灣出事的影響就比較小了。但該粉專強調「不需要過度聯想也知道疫情就是另一個可能造成供應鏈危機的原因，其他天災人禍不一而足。要說這項投資背後帶有川普對台灣的惡意實在是不至於，現階段川普最有興趣的應該就是資金和就業進入美國。川普今天沒有提棄台論，也沒有看到他提出任何新說法改變美國對台政策或承諾」。至於川普說的增加到40%的代工市佔率，「其實可以看看就好，真的沒這麼容易的呀！」

第六，也有一種說法是說，先進半導體製程到了美國，可以讓台灣不會因為獨佔先進半導體而懷璧其罪，反成為中國侵台的動機。但這種論述意義不大；中國要侵台可以有一萬種理由。因為台灣有價值，中國可以侵台，台灣沒有半導體產業鏈的價值、減少美國介入動機後，中國照樣有動機侵台。該粉專強調，半導體會是世界重視台灣安全的因素之一，但能影響中國侵台動機的還包括台灣的國防實力是否足以嚇阻中國。半導體重要，但不是唯一需要考量的點。

第七，目前市場對此投資案普遍都不看好，主要就是因為在美國生產的成本會提高，台積電利潤率會降低。台積電創辦人張忠謀在自傳裡也曾談到，對於在亞歷桑那州的設廠並不開心，認為台積電拿到的條件不夠好。對全球來說，後續影響就是高階半導體可能會漲價，對通膨會有負面影響。

「美國台灣觀測站」也指出，這些機會成本從來不會是川普考慮的重點，他要的是當下立即可見的數字，在乎的是帳面上的收支數字，而非長期的成本效益分析。

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