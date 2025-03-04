中美貿易戰升級「15家美企」被中國列入出口管制名單

中國日前針對美國加徵進口商品關稅的行為，採取了反制措施，決定將15家美國實體列入出口管制名單並實施不可靠實體清單管理。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後持續採取強硬政策，白宮日前宣布川普已簽署命令，進一步提高對中國進口商品的關稅，並指出中國未能有效解決芬太尼（fentanyl）這類類鴉片藥品的非法貿易問題。根據這項命令，原本對中國進口商品徵收的10%關稅將提高至20%。隨後，中國於今日（4日）宣佈對部分美國進口商品加徵10%至15%的反制關稅，也將15家美國實體列入出口管制名單，並實施不可靠實體清單管理。

綜合中媒報導，根據相關規定，中國將禁止向這15家美國實體出口兩用物項，並要求立即停止所有相關的出口活動。如果在特殊情況下仍需進行出口，出口經營者必須向中國商務部提出申請。這一決定是依據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》，目的是為了維護國家安全、利益，並履行防擴散等國際義務。

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被列入出口管制名單的15家美國企業：

1. 萊多斯公司（Leidos）

2. 吉布斯和考克斯公司（Gibbs&Cox, Inc.）

3. 監控研究公司（IP Video Market Info, Inc.）

4. SourceMap公司（Sourcemap, Inc.）

5. 斯凱迪奧公司（Skydio, Inc.）

6. 急速飛行公司（Rapid Flight LLC）

7. 紅色六方案公司（Red Six Solutions）

8. 護盾人工智慧公司（Shield AI, Inc.）

9. 浩劫人工智慧公司（HavocAI）

10. 尼羅斯科技公司（Neros Technologies）

11. Group W公司（Group W）

12. 愛爾康公司（Aerkomm Inc.）

13. 通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）

14. 通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）

15. 宇航環境公司（Aero Vironment）

此外，中國還將10間美國實體列入不可靠實體清單，這些公司將遭遇更為嚴格的貿易限制。

被列入不可靠實體清單的美國公司：

1. 特科姆公司（TCOM,Limited Partnership）

2. 搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）

3. 特勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering,Inc.）

4. 亨廷頓·英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）

5. S3航空防務公司（S3 AeroDefense）

6. 立方公司（Cubic Corporation）

7. 文本礦公司（TextOre）

8. ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）

9. 埃克索維拉公司（Exovera）

10. 扁平地球管理公司（Planate Management Group）

這些實體將無法從事與中國有關的進出口活動，並且在中國境內無法新增投資。此次措施是對美國總統川普對中國進口商品加徵關稅的反制行動。

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