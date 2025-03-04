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習近平支持民企？受迫害企業家轟：別信共黨花言巧語

2025/03/04 14:05

2025中國全國政協會議及全國人大會議「兩會」將先後於3月4日及5日登場。（資料照，法新社）2025中國全國政協會議及全國人大會議「兩會」將先後於3月4日及5日登場。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年中國「兩會」前，官方不斷釋放支持民營企業的訊息，中國官媒更刊登《「我是一貫支持民營企業的」—習近平同志關心推動民營經濟發展紀實》一文。然而，外媒報導，這對被中國迫害而不得已流亡海外的民營企業家來說，都是煙霧彈和謊言，這些企業家稱，除非看到冤案能攤在陽光下公開審判還清白，否則千萬不要相信共產黨的花言巧語。

據《自由亞洲電台》報導，2025中國全國政協會議及全國人大會議「兩會」將先後於3月4日及5日登場，兩會被視為中國政治的風向球及經濟的晴雨表。然而，去年3月初，數十名流亡海外的中國民營企業家成立「中國民營企業家權益保障聯盟」，希望透過國際法等手段，為自己和家人討回公道。日前，聯盟舉辦成立一周年座談會，適逢北京對民營企業家遞橄欖枝，新華社發文強調習近平「一貫支持民營企業」，但這些動作在聯盟的企業家眼裡，卻是包著毒藥的糖果。

報導指出，該聯盟理事長孫金亮說，共產黨總是說一套做一套，「明明想右轉，但打的卻是往左的方向燈」。

日前，中國政府召開民營企業座談會，馬雲、任正非、雷軍等重量級企業家都出席了。孫金亮說，看馬雲的處境就可以嗅到不尋常的氣息，他可以出場，但不能說話，他說「馬雲表態了嗎？馬雲說話了嗎？為什麼不讓他上台演講呢？所以說這些大佬我也相信，政府通知要參加，甚至規定要說哪些話，他敢不參加嗎？」

來自中國江西的孫金亮年輕時從搬運工做起，後來經營房地產，因不願意配合貪官和奸商的要求，一夜之間被打成了黑社會人物，遭到家破人亡的命運，他雖僥倖逃出中國到加拿大，但誓言要找回清白。

他表示，如果中國當局真有心要支持民營企業，首先就應該把成千上萬的冤假錯案先理清，孫金亮舉例，有情懷、有良心的企業家孫大午都還在牢獄當中，如何能讓其他企業家安心？ 「比如說孫大午也好、我們也好，陽光下審判，若它不構成罪刑，你把資產發還給人家孫大午啊。」

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