貿易戰開打！美徵20％關稅 中國反擊宣布加徵進口雞肉等15％關稅

中國宣布對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，其中雞肉、小麥、玉米、棉花加徵關稅達15%。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白宮3日宣布，美國總統川普已簽署命令，再度對中國進口商品提高關稅為20%，對此，中國政府反擊，宣布對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，其中雞肉、小麥、玉米、棉花加徵關稅達15%。

綜合中國媒體報導，中國國務院關稅稅則委員會發表公告指出，美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業和消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎，決定自3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

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對於美國進口雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅；美國進口高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

同時中國商務部也宣布，即日起將15家美國企業列入出口管制名單，這15家美國企業為萊多斯（Leidos）、基比斯和西蒙確斯（Gibbs&Cox, Inc.）、監控研究（IP Video Market Info, Inc.）、Sourcemap、斯凱迪奧（Skydio, Inc.）、急速飛行（Rapid Flight LLC）、紅色六方案（Red Six Solutions）、護盾人工智能（Shield AI, Inc.）、浩劫人工智能（HavocAI）、尼路斯科技公司（Neros Technologies）、Group W、愛爾康（Aerkomm Inc.）、通用原子航空系統（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）、通用動力陸地系統（General Dynamics Land Systems）、宇航環境（Aero Vironment）。

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