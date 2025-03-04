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大魯閣公布股東會紀念品 總價值超過4000元

2025/03/04 13:17

大魯閣公布股東會紀念品。（業者提供）大魯閣公布股東會紀念品。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕大魯閣（1432）今天宣布股東會紀念品發放方案，包含800元消費抵用券和8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4000元，持有1000股以上的股東，還可獲得額外800元的消費抵用券。此外，大魯閣美國子公司首間棒壘球打擊中心，將於3月中旬開幕，今年預計總共展店6到7間。

大魯閣今年股東會將於5月26日舉行，3月25日為有權參加股東會的最後買進日。5月26日起，股東會紀念品將可透過「大魯閣 Plus」APP領取並開始使用。

大魯閣也在2023年開始進軍美國市場，開設棒球主題的運動娛樂中心。大魯閣發言人許俊麒今天表示，第一家TAROKO Batting Center將在3月中旬於美國德州休士頓的Katy開幕，第二、第三家店都位於亞利桑那州鳳凰城，將於Q2開出，今年還將拓展到加州洛杉磯及美國其他城市。

許俊麒說，這是大魯閣進軍國際的重要里程碑，大魯閣今年特別推出股東優惠加碼抽獎活動，於5月26日至6月30日期間領取紀念品，即可參加『大魯閣前進美國，抽美國MLB觀賽之旅』，將抽出3位股東，親臨美國大聯盟比賽現場，觀賞世界頂級棒球賽事。

大魯閣股東人數逐年攀升，截至去年大魯閣股東人數已超過19萬人。今年的股東會紀念品適用於大魯閣旗下多個運動休閒品牌，包含全台10家大魯閣棒壘球打擊場、3家保齡球館、9家遊戲愛樂園、3家Roller186滑輪場、2家福湯岩盤浴等，消費抵用券可直接折抵消費金額，買1送1券則可於選擇指定業態消費。

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