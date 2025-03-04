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台積電對美投資1000億美元 郭智輝保證2奈米1.6奈米明年不會在美生產

2025/03/04 12:37

行政院長卓榮泰（右）4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與經濟部長郭智輝（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）行政院長卓榮泰（右）4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與經濟部長郭智輝（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普和台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。民眾黨立委張啓楷今天在立法院質詢經濟部長郭智輝，要他保證台灣最先進的2奈米1.6奈米製程明年不會在美生產，郭智輝回應：「我保證」。

張啓楷表示，1000億美元比中央政府總預算還要多，台積電現在開始要變「美機電」了嗎？政府之前有沒有掌握此訊息？和台積電及美國有沒有溝通？

卓榮泰表示，政府當然了解產業界在全球佈局發展的策略，也和產業界作密切的接觸和討論過，「我們知道業界的立場，業界也知道政府的需求，這是站在對國家最大的利益底下，我們採取對全球共同的策略」。

張啓楷指郭智輝在228當天對記者說，要積極爭取台積電研發中心留在台灣，但現在不只先進製程要過去了，還要增加三座先進晶圓廠、兩座先進的封測廠，但今天已經宣布留不住了。郭則回應，應該是記者聽錯了吧，他是講「半導體供應鏈的研發中心」在台灣。

張啓楷接著詢問，不能讓最先進的製程到國外去，而現在台灣最先進的「2奈米」、「A16（1.6奈米製程）」，投審會會擋下來嗎？郭智輝表示，政府會依規定處理，且N-1或是N+1的製程只有對中國採取這樣的措施。

張啓楷指出，原定2奈米到美國的時間是2028年，台灣今年年底才開始量產，但美國可能明年提早就要了。對此，卓榮泰和郭智輝異口同聲的回答：「不可能」，郭補充，這個訊息可能是錯誤的，美國第一廠只有4奈米在做，第二廠才要開始去準備，這個假設不是那麼快要去做。

張啓楷則要郭智輝保證，台灣最先進的2奈米、A16到明年之前不會到美國去。卓榮泰笑說，我們今年要量產的廠，花了多少時間在台灣興建，怎麼可能明年到美國去？郭智輝也重申是不可能的事情，「我保證，明年2奈米和1.6奈米不會到美國生產。」

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