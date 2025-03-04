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林宏文：台灣的台積電正走向「世界的台積電」

2025/03/04 12:53

晶圓代工龍頭台積電（2330）4日宣布，將於美國再投資1000億美元，折合約新台幣3.3兆元。（示意圖，彭博）晶圓代工龍頭台積電（2330）4日宣布，將於美國再投資1000億美元，折合約新台幣3.3兆元。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）4日宣布，將於美國再投資1000億美元，折合約新台幣3.3兆元。對此，科技點評家林宏文表示看法，認為台灣的台積電正走向「世界的台積電」。

《今周刊》報導，林宏文認為，沒有入股英特爾，也沒有課稅100%，是在美國做多一點的投資，只要技術不外流，能夠取得美國重回製造最大的商機，這個結果是對台積電最好的結果。

對於市場認為這是對台積電的重大利空，林宏文也列出大家的5大疑慮並做出說明，分別如下：

疑慮一：增加投資美國廠，毛利率會下降？

外界普遍認為，如果台積電6個廠都完工的話，未來毛利率應該會下降。林宏文稱，上述想法答案是對的，增加美國廠的產能，毛利率會下降，所有人都會這麼想。但他的看法是，營收會增加，且台積電在美國市場會站得非常穩，其他對手將難以與台積電競爭，三星很難，英特爾也很難。

林宏文認為，川普推動的美國重回製造，帶來最巨大的改變，就是接下來所有製造的生意，未來企業將不能只是思考成本或效益，因為當政治介入，就可能扭轉很多事情，像是以前大家都不覺得美國可以重回製造，但川普硬是這樣搞，就會有可能。

林宏文表示，川普不會考慮你的經營成本會提高，東西會貴一點，但市場他要，而且要定了，這樣的思考，會變成是常態，企業經營者也必須要改變想法，跟著變，認為製造業搬到美國，已是擋不住的潮流了，要大家習慣這件事。

林宏文稱，當心態無法改變時，會覺得搬到美國，所有成本都會增加，但實際上對企業經營者來說，若不搬過去，生意很可能就拿不到，這樣造成的傷害會更大。

再者，現在大家不能接受去美國投資，是因為那裡太貴了，但林宏文認為，大家可能忽略了一個很重要的事實，即科技會進步，AI會讓製造成本降低，而這樣的改變，往往超乎大家的想像。

林宏文舉2018年川普要求大家搬離中國為例，當時他訪問所有電子業老闆，每個人都說不可能，但後來大家都搬了，都降低在中國的生產比例，結果大家的獲利並沒有變差，反而更好了。2024年，台灣有一大堆公司獲利都是創新高，從已公布財報的公司來看，廣達、緯創、緯穎都創新高，台積電也創公司歷史第2高。

上述例子表明，透過台商已累積多年的能耐，精實的管理能力，還有自動化及AI新科技，大家的毛利率並未下降，且更重要的是，重點也不在毛利率，而是你有沒有抓到商機，你的餅有沒有做大了。

林宏文表示，台灣因為抓到了A I跟晶片的商機，所以業績全都上來了，營收都大增，餅都做大了，這才是關鍵。這也是從2018年至今的7年來，美中科技戰與晶片戰持續進行，但發生在台灣科技的實際現況。

疑問二：在美國設立研發中心，無法根留台灣？

大家擔心台積電連研發中心也搬去美國，會不會從此以後台積電無法根留台灣了？對此，林宏文認為，研發中心的調整，一樣是需要時間的，不可能現在就搬過去，少則3、5年，長則10年，美國的研發才會有明顯的布局及效益。

且林宏文預估，美國與台灣的研發項目，很可能也是有區隔的，台灣會著重在製程技術與生產良率的改善，但美國的研發中心，則會著重在更先進技術的探索，例如先進材料、矽光子或更先進製程技術的研發，甚至未來量子電腦相關的科技，都會是美國研發中心的研究方向。

林宏文認為，做為一家世界級的企業，台積電必須善用全世界給的新機會，尤其是人才，利用此刺激機會增加美國人才布局，運用優秀人才對研發的貢獻，補足台灣人才及先進技術不足之處，才能對台積電全球布局帶來正面效益。

疑問三：美國設廠不再有政府補助？

川普表示台積電接下來這千億美元的投資，將不會有補助。對此林宏文認為，沒有就沒有啊，接下來，就看台積電自己的努力了，並認為做為外國企業，三星若也要增加投資，一定也不會得到補貼，至於美國會不會投資英特爾，或是給予新的補貼，這就很難說了，終究美國要支持自己本土的企業，這會是變數。

林宏文稱，企業的競爭力終究要回到基本面的競爭，認為台積電有足夠的技術實力及財務優勢，與英特爾展開下一回合的競賽。目前英特爾內部還相當混亂，對未來要如何發展還沒有方向，製造部門又賠得一塌糊塗，要脫離困境恐還需要一段時間。

疑問四：台灣「矽盾」沒有了？

另外很多人擔憂，台積電搬很多產線到美國，台灣原本仰賴的「矽盾」是不是就沒有了？對此，林宏文表示，他過去一直覺得半導體確實是保護台灣的武器之一，但台灣的國家安全，怎麼可能只靠台積電呢？如果大家沒有敵我意識，不增加國防支出，沒有先進武器的布局，都只想當3個月的兵，沒有全民防衛的準備，要靠半導體來保護台灣，根本就是開玩笑，並稱想靠一家台積電就能得到保護台灣的承諾，是一種最要不得的怠惰心理。

林宏文認為，台積電會從「台灣的台積電」發展到「世界的台積電」，這趨勢是攔不住的，目前大家還沒有意識到，但未來會逐步地發生。

疑問五：「擁抱美國」造成成本大幅增加，是重大利空？

最後一點，林宏文稱，大家一定會痛罵川普，川普1.0時政策重點是逼很多公司「離開中國」，但是到了川普2.0則變成強迫產業要「擁抱美國」，1.0對台灣是好事，但2.0對台灣來說，就變成大挑戰了。

林宏文認為，大家會這樣想很正常，的確也是如此。但是重點還是，改變是必須的，大家的心態要跟著調整。

林宏文稱，台灣許多電子業老闆如今都已經調整心態，包含他自己最近的心態也跟著在調整，但市場還沒有意識過來，還是很擔心未來的變數，還是對台積電更大幅度投資美國，抱著很負面的態度。但實際上，很多經營企業的老闆，想的還是商機在哪裡，如果不去，會不會機會就消失了。

林宏文稱，如今政治壓力是一回事，但企業家最重要的能力，就是沒辦法中想辦法，大家都是在要在被限制的條件與環境中，甚至是被畫定的戰場裡，去爭取企業最大的利益，在有限的條件中創造最大機會，去完成未來5到10年的美國夢。

林宏文還透露，今一大早他看到台積電擴大美國投資新聞時，讓他回想到1997年台積電宣布到南科10年投資新台幣4000億元，後來聯電也宣布投資5000億元，當時這個天文數字的投資額震撼了所有人，那時還在世的台塑集團董事長王永慶，還跳出來批判說，這是「膨風」！

但如今再看一下這段歷史，當年那個讓大家無法想像的數字，後來台積電不只做到了，而且投資額還遠遠超過。林宏文認為，全世界半導體的產業規模，的確超出所有人的想像，今天看台積電的千億美元加碼美國投資案，似乎也有類似的感覺。

最後，林宏文稱，川普給所有人出考題，每個國家、每個企業終究都要交卷，如今台積電端出這個答案，今天的這個結果，大概就是他可以想像的，一個最佳的解決辦法了，並期許台積電的經營團隊，有能力接受接下來這個最大的考驗。


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