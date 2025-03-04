台積電加碼投資美國有內幕？分析師曝魏哲家點頭是因「這件事」

台積電（2330）宣布，將於美國再投資1000億美元，折合約新台幣3.29兆元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）宣布，將於美國再投資1000億美元，折合約新台幣3.29兆元，不過金融與研究機構Bernstein Research分析師Mark Li認為，台積電點頭的原因不是因為關稅威脅，而是政治壓力。

美國財經媒體《彭博》報導，Mark Li表示：「川普此舉再次強調，關稅在製造業重回美國的過程中扮演的角色與重要性，但我們認為，促使台積電做出決定的原因是政治壓力，而非關稅。」

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Mark Li提到，台積電擴大投資美國的規模，意味著更高的成本，但長久下來可能帶來規模經濟，進而降低成本。

在這之前，川普曾多次指責台灣「偷走」美國的晶片業務，並威脅考慮對半導體、木材、汽車和製藥等一系列產業徵收關稅，以解決他所認為的損害美國的全球貿易失衡問題。

而若全面對半導體課稅，台灣將承受嚴重損失，因為世界上大多數的先進半導體都在台灣生產的，尤其是人工智慧（AI）晶片。

因此川普在記者會上被問到，關稅威脅在企業決定擴大投資美國的角色為何？他回應表示，如果在美國這樣做（投資設廠）就不會被課徵關稅。

報導指出，台積電在美中之間夾縫中生存，如今又面臨關稅壓力，市場早就推估台積電與川普政府談判的選擇不多，擴大投資美國是必要之舉，接下來將關注台積電是否會涉入英特爾分拆晶圓代工業務，先前傳出美國政府積極推動台積電與英特爾成立合資公司，引發資敵與技術外流的擔憂。

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