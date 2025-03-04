擴大對美投資恐排擠高雄廠規模？台積電：按照原定計畫進行

台積電高雄F22廠近日正式掛上「tsmc」的Logo。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在美國總統川普見證下，台積電董事長魏哲家昨天（3日）在白宮宣布，台積電在美增加投資1000億美元；消息一出，外界擔憂恐排擠目前興建中的高雄廠規模？對此，台積電強調按照原定計畫進行。

台積電正推動650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資項目，加上此次新增資金，台積電在美國總投資金額將達到1650億美元。此擴大投資計畫包括建設3座晶圓廠、2座先進封裝設施，及1個主要研發團隊中心，這將成為美國歷史上規模最大的單項外國直接投資案例。

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消息一出，外界擔憂台積電正興建中的高雄F22廠，規模恐會受到排擠而縮水？對此，台積電強調，此次美國投資擴大不會影響到台灣的投資規劃，一切將按照原定計畫進行。

台積電高雄F22廠共規畫5個廠，生產2奈米的P1廠，目前已完工，前幾天已掛上「tsmc」的Logo，力拼今年上半年正式量產，1500名員工已陸續進駐；P2廠則預計今年完工；P3廠去年8月通過環評、10月動工； P4、P5廠則於今年2月中的環評初審已過關。

供應鏈透露，高雄P1廠已經完工、P2至P3廠正在興建中，看起來沒有影響；P4、P5廠已通過環評初審，正常的話會繼續蓋，但不排除有變數，甚至規模會變小。

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