晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》帆宣：台積電千億美元投資 接大單可期

2025/03/04 11:57

台積電擴大美國投資，帶動廠務工程及製程系統大廠帆宣今股價強彈登漲停（資料照）台積電擴大美國投資，帶動廠務工程及製程系統大廠帆宣今股價強彈登漲停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電擴大美國投資，帶動廠務工程及製程系統大廠帆宣 （6196） 今股價強彈，直奔漲停，達168.5元，上漲15元，中午前成交量近萬張。

帆宣是台積電主要的廠務工程供應商，去年全年營收606.75億元，首破6百億元大關，年增7.77%，創年度營收歷史新高；受海外建廠成本較高等因素影響，毛利率為8.69%，稅後淨利18億元、年減16.66%，每股稅後盈餘8.94元。

台積電正在亞利桑那進行650億美元投資專案，今宣布有意在美增加1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資，總投資金額將達到1650億美元（新台幣5.42兆元），這項擴大投資包括興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

市場預估將有助帆宣接案增加，帶動股價強彈，盤中拉漲停，達168.5元，上漲15元，中午前成交量近萬張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財