焦點股》帆宣：台積電千億美元投資 接大單可期

台積電擴大美國投資，帶動廠務工程及製程系統大廠帆宣今股價強彈登漲停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電擴大美國投資，帶動廠務工程及製程系統大廠帆宣 （6196） 今股價強彈，直奔漲停，達168.5元，上漲15元，中午前成交量近萬張。

帆宣是台積電主要的廠務工程供應商，去年全年營收606.75億元，首破6百億元大關，年增7.77%，創年度營收歷史新高；受海外建廠成本較高等因素影響，毛利率為8.69%，稅後淨利18億元、年減16.66%，每股稅後盈餘8.94元。

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台積電正在亞利桑那進行650億美元投資專案，今宣布有意在美增加1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資，總投資金額將達到1650億美元（新台幣5.42兆元），這項擴大投資包括興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

市場預估將有助帆宣接案增加，帶動股價強彈，盤中拉漲停，達168.5元，上漲15元，中午前成交量近萬張。

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