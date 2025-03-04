焦點股》上品：台積赴美擴大設廠 直奔漲停

台積赴美擴大設廠，供應商之一上品直奔漲停板。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台積電（2330）赴美大擴廠之故，供應鏈需求可望大增，半導體關鍵材料氟素樹脂設備及材料供應商上品（4770）今日股價開高走高，不到九點半已直攻漲停357.5元，截至11:09分為止，高掛逾1200張漲停委買單，成交量則超過2300張。

上品成立於1981年10月19日，以各項氟素樹脂材料的加工製造與應用，主要產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供用於高溫或腐蝕性化學液的生產、儲存、純化、輸送等功能的設備及材料，主要提供半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠氟素樹脂（俗稱鐵氟龍）廠務相關設備的生產及銷售。

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上品不僅擁有國內氟素樹脂最多種類的材料及製程技術，也取得國內外多項專利，自製率高且符合國際多項認證，獲得國內外半導體供應鏈及電子化學品製造商信賴，建立長期穩固的合作關係；國內券商近期給予上品目標價407元，再加上投信2月進場398張、3月以來買超64張，有效推升上品股價持續向上。

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