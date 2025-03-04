加拿大反擊！杜魯道：將對美9880億元產品加徵25％關稅

加拿大總理杜魯道表示，若美國真的加徵關稅，加拿大將立即向美國300億美元的產品徵收25％關稅。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國針對加拿大、墨西哥加徵的25％關稅的措施將於4日生效，加國總理杜魯道表示，若美方真的執行這項政策，加拿大將立即向美國300億美元（約新台幣9880億元）的產品徵收25％關稅。

據《CNN》報導，杜魯道直指美國加徵關稅完全沒有道理，美方在邊境截獲的芬太尼（吩坦尼）只有不到1％來自加拿大，而且加國一直在努力解決這些毒品問題，先前已斥資13億美元（約新台幣428億元）強化邊境。

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杜魯道表示，加拿大指派了芬太尼事務專員、將跨國犯罪集團列為恐怖組織、和美方籌組聯合打擊部隊，從去年12月至今年1月期間，美國海關及邊境保衛局在美加邊境所繳獲的芬太尼已趨近於零，只有0.03磅（約13.6公克）而已。

杜魯道說，如果美國加徵關稅於4日晚間生效，加拿大將從美東時間5日凌晨0時01分立即對300億美元的美國產品出手，並在未來21天內向另外1250億美元（約新台幣4.1兆援）的美國商品徵收關稅。

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