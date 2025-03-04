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看衰美股前景！高盛首席策略師警告：「這招」才能救市

2025/03/04 14:10

高盛策略師警告，標普500指數在短期內反彈，恐怕面臨障礙。（路透）高盛策略師警告，標普500指數在短期內反彈，恐怕面臨障礙。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛集團（Goldman Sachs）美股首席策略師科斯汀（David Kostin）在最新報告指出，由於對美國經濟的擔憂，標普500指數短期內面臨上漲壓力，任何反彈可能都只是暫時的，同時下調了標普500指數的全年盈利預期，並認為股市近期疲弱趨勢要被扭轉，就得要美國經濟增長前景出現改善才行。

《彭博》報導，科斯汀在報告中指出，隨着標普500指數上週短暫回吐了2025年的漲幅，投資人對標普500指數的風險暴露程度有所下滑，但還沒到足夠引發「持股低迷而具有戰術性上漲空間」的程度

科斯汀說：「要想完全扭轉近期股市的疲軟，需要美國經濟增長前景出現改善」，他同時將標普500指數全年盈利增長的預期，從11%下調至9%。科斯汀是2024年看漲美國股市的華爾街人士之一。對於2025年，他表示，股市投資報酬率將比去年更為溫和，並與盈利成長軌跡相匹配。

由於對科技巨頭估值過高的擔憂，美股今年迄今表現不佳。投資者還質疑川普的「美國優先」政策可能會推高通膨，並導致經濟放緩。標普500指數今年僅上漲約1%，而而不包括美國在內的MSCI全世界指數（MSCI All-Country World Index）上漲了5%。

無獨有偶，高盛全球市場董事總經理兼戰術專家羅布納（Scott Rubner）也表示，他並不確信股市需求是否足以維持反彈。羅布納在上個月轉向看跌，主因是散戶和其他買家的資金流入減少，這讓羅布納認為，市場正處於出清持股的最後階段。

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