台積電擴大對美投資 郭智輝：台灣變成全球矚目焦點

行政院長卓榮泰4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，經濟部長郭智輝（見圖）列席備詢。（記者廖振輝攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。面對外界憂心，台灣在晶片產業上失去價值？經濟部長郭智輝今日表示，台灣完全有價值，更變成全球矚目的焦點，因為台積電的成就，全球都依賴台灣所生產的晶片。

郭智輝上午赴立院備詢前接受媒體訪問，針對台積電宣布投資美國千億美元，與經濟部次長率團前往美國溝通有關？郭智輝回應，這沒有關係，次長主要是蒐集關稅相關產業訊息。至於台積電本次擴大投資決定，經濟部多多少少都有掌握，都了解。

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媒體詢問，台積電此舉投資是否會讓台灣失去優勢？郭智輝認為，不會，每個企業都會審視自己的能耐與需求。企業赴海外投資有三個重要因素包含，市場、當地國家有無企業需要的資源以及對世界的布局。

郭強調，台積電本來就在美國有廠，在日本、德國也有，與關稅是兩件事情，台積電在先進科技的全球布局非常重要。

是否會擔心台灣在晶片產業上失去價值？郭智輝表示，台灣完全有價值，台灣變成全球矚目的焦點。因為台積電的成就，全球都依賴台灣所生產的晶片，在美國生產的晶片主要是為了美國的客戶，在日本生產為了日本的客戶，在台灣的生產除了美日客戶外，還有很多的客戶的需要都要去滿足其需求。

此外，外界關注是否會讓供應鏈往美國移動？郭智輝回應，以目前投資的金額，所需要供應鏈的數量，還不至於吸引供應鏈整個過去。至於網友擔心台積電變成美積電？他說：「這是多餘的。」

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