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川普警告人民幣、日圓貶太兇 威脅再加關稅

2025/03/04 10:37

美國總統川普在美國當地時間3日表示，已分別告訴中國國家領導人習近平以及日本首相石破茂，不能繼續再讓人民幣與日圓貶值下去。（法新社）美國總統川普在美國當地時間3日表示，已分別告訴中國國家領導人習近平以及日本首相石破茂，不能繼續再讓人民幣與日圓貶值下去。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在美國當地時間3日表示，已分別告訴中國國家領導人習近平以及日本首相石破茂，不能繼續再讓人民幣與日圓貶值下去，因為這樣做對美國來說很不公平，並指出解決這個問題的最簡單方法就是徵收關稅。

綜合媒體報導，川普指出，他之前曾致電日本和中國領導人，告訴他們：「我們不能任由這種不公平的貨幣貶值持續下去，因為這對美國來說很不公平。」他指出，當中國、日本，以及其它國家的貨幣競相走貶時，美國製造拖拉機、開拓重工（Caterpillar）等產品變得非常困難。

川普表示，所以解決這個問題的最簡單方法就是徵收關稅，透過徵收關稅來彌補其製造商所受到的損失。

當被問到川普上述的言論時，日本財務省回應，日本政府並沒有直接實施，要讓日圓匯價走低的政策。日圓兌一美元匯價於東京時間週二（4日）交易時，在148.77到149.65之間游走，一度升至149.11，創下2月28日以來最高水準。

根據《路透》報導，日本財務大臣加藤勝信（KATO Katsunobu）4日表示，已跟包括美國在內的G7（七大工業國）確認過日圓匯價的基本立場，同時，也跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一對一談過。

同日，日本經濟再生大臣赤澤亮正（Ryosei Akazawa）在另場記者會上指出，只有當日圓匯價走勢是投機性的，也就是非正常化時，日本政府才會進場介入並干涉匯價。

另外美元對人民幣部分，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1739。

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