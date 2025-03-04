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穿皮衣遭質疑抄襲黃仁勳 雷軍：每人家裡都有皮衣

2025/03/04 11:10

小米董事長雷日前在小米發布會上，身穿棕色皮衣登場，成為市場熱門話題。（歐新社）小米董事長雷日前在小米發布會上，身穿棕色皮衣登場，成為市場熱門話題。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米集團創辦人雷軍日前在小米發布會上，身穿棕色皮衣登場，被網友質疑抄襲美國輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的招牌造型。對此，雷軍做出回應，認為網友說法太滑稽，稱每個人家裡都有皮衣。

綜合媒體報導，小米2月27日晚間7點舉行新品發表會，當日除了公司新車、新手機雙Ultra旗艦產品引發議論外，當晚雷軍穿的棕色皮衣也成為話題，並登上微博熱搜。

對此，雷軍週一（3日）在直播中做出回應，坦言他當時在挑選衣服時就擔心，怕會被很多人稱抄襲黃仁勳，但隨後覺得好像在他認識黃仁勳之前，每個人家裡是不是都有2、3件皮衣。難道他一穿皮衣就是抄黃仁勳，一穿西服就是抄馬斯克，認為網友說法太滑稽了。

對於為什麼選擇穿皮衣，雷軍表示，是覺得皮衣可能比較容易配得上Ultra這種極致駕駛的風格，然後同事們就挑選了3、4件，他從中挑了1件，但未料他的皮衣這麼多人喜歡，還上了熱搜。

報導指出，此非雷軍首次因服裝選擇而引發爭議。過去，雷軍曾因穿著西裝被指模仿馬斯克，甚至連在手機發表會上穿著T恤和牛仔褲，也被說是抄襲蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）。

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