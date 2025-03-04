美國擴大投資 台積電千元股價失而復得

對美國擴大投資，台積電千元股價失而復得（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電宣布擴大美國投資達千億美元，衝擊開盤股價失守千元，以996元開盤，但隨著買盤支撐，千元股價失而復得，很快重返千元行列，最高為1005元，下跌15元。

台積電正在亞利桑那進行650億美元投資專案，今宣布有意增加1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資，總投資金額將達到1650億美元（新台幣5.42兆元），這項擴大投資包括興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

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台積電指出，這項擴大投資預計在未來四年陸續完成生產或動土，可提供約4萬個營建工作機會，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會。預計在未來10年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過2000億美元的間接經濟產出。

台積電表示，透過這次擴大投資，公司預期為人工智慧（AI）和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。此舉突顯公司致力於支持客戶，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等美國領先的AI和科技創新公司。

不過，美國生產成本高，恐衝擊台積電投資成本增加、折舊費攤提與稀釋獲利，因此，股價開盤持續重挫，以以996元開盤，但隨著買盤支撐，千元股價失而復得，很快重返千元行列，最高為1005元。

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