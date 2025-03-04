震盪中顯身價 國人最愛美國非投等債基金是它

川普關稅戰煙硝四起等政策不確定性，影響投資信心並引起市場大幅震盪。（示意圖，歐新社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕川普關稅戰煙硝四起等政策不確定性，影響投資信心並引起市場大幅震盪，統計二月以來，股市表現分歧，債市則因美國公債殖利率回落推動資金湧入，其中美國非投資等級債逆勢上漲0.7%。投資人士表示，後續應關注美國關稅戰線是否如期實施及生效的期間為何，倘若僅屬暫時性關稅，對經濟實質影響應屬可控，若是永久性、引發各國報復並導致美國平均關稅稅率大幅提高至10%以上，勢必增添美國經濟放緩風險，建議強化債券部位以穩定整體資產配置的風險控管。

專家也指出，回顧2018年川普首任時的貿易戰所引發的市場動盪，最嚴峻的期間，美股承壓最重，而非投資等級相對抗跌，待緊張情勢愈見緩解，依舊是債優於股，原因在於較高的殖利率收益提供緩衝，當前美國非投等債殖利率更高於2018，在震盪的環境中更顯吸引力。

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國內投資人一向對高息債券基金情有獨鍾，現今儘管市場波動上升，但股市前景並未因此被看衰，可間接分享企業成長的非投等債基金成為可攻可守的選擇，根據境外基金觀測站統計，今年一月份非投資等級債基金又見成長，整體規模來到7118億元。

資料顯示，非投資等級債基本面佳，相關基金多數具有高配息加分，市場行情怎麼變化也不影響其投資熱度，至今年一月底止，最受國內投資人青睞的前五名美國高債券基金中，僅有富蘭克林坦伯頓公司債基金國人持有金額站上200億元，受觀迎程度可見一斑。

基金達人指出，富蘭克林坦伯頓公司債基金去年七月才重新回歸，短短數月再擄獲投資人信心，一方面該基金是早期深耕美國高息債市場的領導品牌且績效表現穩健亮眼，另方面在重新開放國人申購的同時，推出穩定月配息級別，年化配息率現已來到9.48%，以及日圓避險股份，因應不同客戶資產配置需求。

債券專家分析，非投資級債擁有健康的需求與有限的供給，前景可期，而總經環境具備足夠的支撐，同時當前金融條件偏向寬鬆，使得發行人得以順利再融資，進而讓違約率可望處於低檔，不過專家也提醒，非投資等級債市投資優劣分歧，佈局時仍應精選持債、著重品質，建議現階段瞄準具有產業領導地位與財務流動狀況佳的企業，避開競爭激烈與趨勢下滑產業。

國人持有金額前五大之美國非投等債基金（%）

基金 國人持有金額（億元） 今年來 一個月 兩年 富蘭克林坦伯頓公司債基金 215.13 2.00 0.83 29.30 安聯美元短年期非投資等級債券基金 179.35 1.38 -0.02 30.03 路博邁NB非投資等級債券基金 145.16 1.68 0.73 23.30 瀚亞美國非投資等級債券基金 114.69 2.02 0.96 27.91 富達美元非投資等級債券基金 104.98 1.67 0.69 26.08

資料來源：理柏資訊、理柏環球分類「美元非投資等級 （高收益） 債券」，取境外基金觀測站國人持有金額前五名，截至2025/1月底。報酬率台幣計價至2025/3/2。製表：記者吳滋雅

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