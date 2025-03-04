台股開盤》川普關稅衝擊台積電摜破千元 指數跌逾380點

台積電跌24元摜破千元關卡，指數跌逾380點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際政經局勢動盪，美國針對主要貿易夥伴墨西哥和加拿大課徵25%關稅的措施將於3/4生效，受此影響美股4大指數週一（3日）慘遭血洗，輝達與台積電ADR全面下挫，週二台股在台積電開盤摜破千元，以996元開出，大跌24元，指數開盤跳空跌247.45點，以22508.8點開出，在電金傳齊跌下，指數開低走低，跌逾380點，測22370點。

川普週一重申對墨西哥、加拿大徵收25%關稅於週二生效，粉碎投資人對在最後一刻達成協議的希望，隨後美股於尾盤交易中大幅下滑。美國政府官員也透露，川普還簽署一項對中國徵收額外10%關稅的法案。

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受到川普關稅政策衝擊，美股週慘遭血洗，主要指數週一表現如下：

道瓊工業指數下跌649.67點或1.48%，以43191.24點作收。

標準普爾500指數下跌104.78點或1.76%，收在5849.72點，創去年12月以來最差單日表現。

科技股那斯達克指數下跌497.09點或2.64%，收18350.19點。

費城半導體指數大跌191.37點或4.01%，收4575.37點。

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