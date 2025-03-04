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再施壓！美對中徵20％關稅 紐時：北京謹慎觀望怕惹怒川普

2025/03/04 09:53

白宮3日宣布，美國總統川普已簽署命令，再度對中國進口商品提高關稅。（美聯社資料照）白宮3日宣布，美國總統川普已簽署命令，再度對中國進口商品提高關稅。（美聯社資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白宮3日宣布，美國總統川普（Donald Trump）已簽署命令，再度對中國進口商品提高關稅為20%。對此《紐約時報》（New York Times）分析，北京還在謹慎觀望川普對中國的真實意向，遲遲未有行動，引起川普不滿進一步動用關稅施壓。

綜合媒體報導，白宮3日透過社群媒體發布消息稱，這項命令如同川普早前作出的承諾，將原本對中國進口商品實施的關稅，自10%提高為20%，並表示北京未能解決類鴉片（opioid）藥品芬太尼（fentanyl）非法貿易問題。

《紐約時報》報導，中國方面這回更謹慎評估川普意向，瞭解他到底想從中國得到什麼。包括前中國駐美大使崔天凱在內的中國訪團，曾在2月底與華府智庫代表會晤。

中國訪團提出購買農產品與對美投資等建議，直言進一步關稅將傷害中國掙扎中的經濟，並威脅美國如果開徵關稅，將撤回打擊芬太尼的執法安排，包括不提供可用於控告中國業者的資訊。

熟悉川普想法的多名現任、前任美方顧問指出，川普已表達與中國國家主席習近平達成協議的興趣，包括採購、投資、核武安全合作等議題。川普認為，中國未就2020年的經貿協議足額採購，不排除提高關稅壓力作為談判籌碼。

中國訪團成員包括重要經濟學者方星海、朱民等。期間外交部長王毅在紐約出席聯合國活動，未隨團前往華府。

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