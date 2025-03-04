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掌千億資本的中國私募大佬投資動向罕見曝光！重押科技 台積電上榜

2025/03/04 15:15

掌千億資本的中國私募大佬蔣錦志投資動向罕見曝光！重押科技，台積電上榜（資料照）掌千億資本的中國私募大佬蔣錦志投資動向罕見曝光！重押科技，台積電上榜（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國私募業大佬、千億機構景林投資創始人蔣錦志投資動向罕見曝光，根據最新報告顯示，資產主要重押在港股和美股的科技族群，而美股主要持股並未見輝達，7巨頭只有Google、Meta、蘋果入列，至於台灣之光台積電（2330）亦在榜單之上。

外媒報導，過去幾年，隱身至幕後，鮮少在市場上發聲的蔣錦志，其實一直是市場裡「罕見高手」。

他是名副其實的中國第一代私募投資人，早年從人行研究生部畢業後，於1990年代之初加入深交所，數年後創辦了投資公司，並曾任粵海證券董事長，成為中國資本市場發展初期即“下海創業”的知名人物。

2000年開始後，他以中國香港為基地，開始了受託打理客戶資產的生涯，2004年景林資產應運而生，蔣錦志成為最早一批私募投資高手。

20餘年彈指一揮間，時至今日，景林資產依然活躍於華人對沖基金圈，始終佔據著頭部陣營的位置，這相當能體現蔣錦志的投資技能和格局視野。隨著景林陸續引進了蔣彤、高雲程等基金經理，蔣錦志漸漸的隱身至幕後。

不過，來自通路的蔣錦志產品報告顯示，截至2025年1月末，他親自操盤的旗艦產品在大類資產配置上主要是4類資產：港股（H股）、美股及其他、非貨幣基金和現金。

這其中，有超過7成的部位配置在港股上，近20%配置在美股及其他，而其資產最喜歡的領域是科技（TMT通訊傳媒電子）產業。

從權益資產來看，蔣錦志的頭號重倉行業是信息技術，這個領域囊括了諸多互聯網巨頭、新興產業公司均在此板塊中，蔣的產品接近4成倉位配置於此。

此外，全部部位三分之一強，留給了「電信服務」。近年來因AI大數據等發展而逆襲的電信服務商公司都屬於這個領域。

長期關注蔣錦志動向的投資人，可以發現近幾年他的投資思維有微妙變化，近幾年，他和景林的其他幾個基金經理，逐漸把倉位從消費移向通訊技術這個板塊。

例如，過去幾年，景林資產整體對拼多多、網易等美股公司的持有，在業界知名度很高，開倉很早，持股時間很長，堪稱代表。

美股市場去年末的公開資料顯示，景林公司整體在美股市場主要持有Google、 Meta、拼多多、網易、滿幫集團、台積電、蘋果等公司。

整體上，蔣錦志和景林的佈局思路都是選擇產業龍頭公司，這個選股思路有很強的價值投資風格。

但同時，他們非常敢於佈局成長屬性頗濃的新經濟公司，這又體現出成長的味道。

他在營運報告中寫道，DeepSeek高性價比大模型在主流評測中媲美美企同類產品，但成本卻非常大幅度的下降，顛覆了「AI大模型必須依賴超豪華硬體」的傳統認知，令市場開始質疑科技巨頭大規模資本開支的可持續性。

他預計未來中國互聯網大廠將陸續推出新一代大模型，加快中國AI產業生態的成熟，進一步增強市場對中國AI企業競爭力的信心，並推動資本重新審視中美AI產業鏈的價值。

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