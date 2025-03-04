川普稱魏哲家是「會議室裡最重要的男人」

美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家宣布台積電將在美國再投資1000億美元。（歐新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電加碼對美國投資增加到總投資金額將達到1650億美元（新台幣5.42兆元），這次擴大投資包括三座新晶圓廠，還有兩座先進封裝廠及一座研發團隊中心，難怪美國總統川普稱讚魏哲家是「這個會議室裡面最重要的男人」，魏哲家並且是台灣第一個在美國白宮開記者會的上市櫃公司董事長。

川普、商務部長盧特尼克與魏哲家於台北時間3月4日凌晨在白宮舉行共同記者會，宣布台積電將加碼投資1千億美元在美國擴大投資三座晶圓廠、二座先進封裝廠及一座研發中心。加上之前台積電已宣布的650億美元三座晶圓廠投資建廠案，總投資金額將達到1650億美元

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川普正如火如荼推行加徵關稅政策，美國市場又佔台積電營收超過六成，一般認為，川普即使對晶片加徵關稅，先進製程領先的台積電將會轉嫁給客戶。不過，台積電大舉增加對美國的投資，將可望避免關稅之苦，也免於接管英特爾的製造業務，達成川普想要AI晶片回到美國製造目的。

魏哲家在記者會致詞強調，這次增加投資最重要是將生產關鍵的先進AI晶片，以支援AI的發展及智慧手機的發展，他感謝川普支持台積電在美國的製造，也點名感謝美國客戶包括蘋果、輝達、AMD、高通、博通的支持。

川普強調，在美國生產半導體晶片，攸關國家安全的問題，美國過去有英特爾，現在沒有，如果沒有晶片，汽車、電視都做不了，在台積電在晶片市場佔很大比例，透過在美國大量投資，美國製造將有全球40%的市占率，這是一個巨大的飛躍。

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