晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普稱魏哲家是「會議室裡最重要的男人」

2025/03/04 08:22

美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家宣布台積電將在美國再投資1000億美元。（歐新社）美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家宣布台積電將在美國再投資1000億美元。（歐新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電加碼對美國投資增加到總投資金額將達到1650億美元（新台幣5.42兆元），這次擴大投資包括三座新晶圓廠，還有兩座先進封裝廠及一座研發團隊中心，難怪美國總統川普稱讚魏哲家是「這個會議室裡面最重要的男人」，魏哲家並且是台灣第一個在美國白宮開記者會的上市櫃公司董事長。

川普、商務部長盧特尼克與魏哲家於台北時間3月4日凌晨在白宮舉行共同記者會，宣布台積電將加碼投資1千億美元在美國擴大投資三座晶圓廠、二座先進封裝廠及一座研發中心。加上之前台積電已宣布的650億美元三座晶圓廠投資建廠案，總投資金額將達到1650億美元

川普正如火如荼推行加徵關稅政策，美國市場又佔台積電營收超過六成，一般認為，川普即使對晶片加徵關稅，先進製程領先的台積電將會轉嫁給客戶。不過，台積電大舉增加對美國的投資，將可望避免關稅之苦，也免於接管英特爾的製造業務，達成川普想要AI晶片回到美國製造目的。

魏哲家在記者會致詞強調，這次增加投資最重要是將生產關鍵的先進AI晶片，以支援AI的發展及智慧手機的發展，他感謝川普支持台積電在美國的製造，也點名感謝美國客戶包括蘋果、輝達、AMD、高通、博通的支持。

川普強調，在美國生產半導體晶片，攸關國家安全的問題，美國過去有英特爾，現在沒有，如果沒有晶片，汽車、電視都做不了，在台積電在晶片市場佔很大比例，透過在美國大量投資，美國製造將有全球40%的市占率，這是一個巨大的飛躍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財