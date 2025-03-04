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擺脫37兆美元債務困境！華爾街大佬曝川普正在造製「此風暴」

2025/03/04 14:11

擺脫37兆美元債務困境！華爾街大佬曝川普正在造製1場經濟衰退，只有這樣才能降低利率並延長債務期限。（法新社）擺脫37兆美元債務困境！華爾街大佬曝川普正在造製1場經濟衰退，只有這樣才能降低利率並延長債務期限。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了擺脫37兆美元債務困境，華爾街大佬表示，川普政府正在實施「金融壓制」，將利率壓低到通膨率以下，而唯一途徑是故意製造1場經濟衰退，只有這樣才能降低利率並延長債務期限。

外媒報導，在前雷曼兄弟交易員、Bear Traps Report創辦人Larry McDonald表示，川普政府正故意引發一場經濟衰退，從而解決美國37兆美元（約新台幣1217.3兆）的債務問題。

他指出，如果利率維持在當前水平，明年美國的債務利息將達到1.2兆到1.3兆美元（約新台幣39.48兆至42.77兆），這比國防開支還要多很多，所以川普需要降低利率，如果他們能降低利率1%，明年就能節省近4000億美元（約新台幣13.16兆）的利息。

沒有一個通膨率超過6%的通膨週期能夠在失業率沒有達到5%、6%甚至8%的情況下結束。

美國政府不能透過大規模的財政支出來抑制通膨，川普團隊知道這一點，他們需要引發1場經濟衰退，只有這樣才能降低利率並延長債務期限。

在川普當選後，美債市場在定價中納入了許多成長預期，殖利率曲線變得陡峭，不過，市場目前正試圖消化經濟衰退預期，陡峭的殖利率曲線到現在急劇變平的轉變。

當比爾・阿克曼出來說美國經濟成長可能只有1%時，這顯示他在做空，他基本上是在押注經濟衰退。

美股市場也釋放衰退訊號，過去3-4週，消費必需品股（這些是抗衰退的股票）表現大幅優於非必需消費品股。

Larry McDonald警告，美國現在處於1個即使進入經濟衰退，利率也會維持在高位的時期，這是1個非常典型的停滯性通膨時期。這很像1968年到1981年的情況，當時市場基本上是持平的，但大宗商品、硬資產以及擁有地下資產的公司，這些才是能抵擋通膨的東西。

從投資組合角度，參考1968年到1981年的高利率和高通膨時期，股債60/40的策略可能不再合適，投資人需要有較高比例的大宗商品配置。

川普政府目前正在實施「金融壓制」，將利率壓低到通膨率以下，他會找美國的盟友談，讓他們以更低的利率買更多的美債，他們也會要求銀行監理機構，迫使美國銀行購買更多的美國國債，這是擺脫36兆到37兆美元債務困境的唯一途徑。

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