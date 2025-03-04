黃金自低點反彈！專家認「幾關鍵」黃金衝破「目標天價」

週一（3日）黃金價格漲逾1%。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（3日）黃金價格漲逾1%，自前1交易日觸及的3週低點回升，係因受美元走軟支撐，以及美國總統川普的關稅政策激起市場避險買盤，專家認為，考量到關稅和後續可能的報復行為，黃金處於非常看漲的狀態，最終價格可能會遠高於3000美元。

現貨黃金上漲1.1%至每盎司2890.57美元；4月交割的黃金期貨價格上漲1.8%，至每盎司2901.1美元。

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《路透》報導，RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）認為，黃金處於非常看漲的狀態，最終價格可能會遠高於3000美元，考量到關稅和後續可能的報復行為，各國央行可能會進入市場並購買黃金。

美元指數跌逾1%，脫離了上1交易日創下的兩週多高點，反映其疲弱，也令美元計價的黃金對持有其他貨幣的買家來說變得較便宜。

週一川普預計決定翌日起對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收何種程度的關稅。上週川普也威脅對中國徵收額外10%的關稅，該措施也將於週二生效，累計關稅將達到20%。

投資者關注週三公佈的ADP就業報告（小非農報告）和週五公佈的美國非農業就業報告，以尋找更多有關聯準會（Fed）貨幣政策的線索。

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