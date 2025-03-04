美股佔全球市值達64％ ! 專家揭「金融脫軌」嚴重性

外媒揭，美股已佔全球市值比重佔64%，恐為全球投資者的投資組合帶來過多風險。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市市值已佔全球近3分之2；市場擔憂，這種主導地位是否會為全球投資者的投資組合帶來過多風險。《金融時報》報導，自2010年以來，持續的回報幫助美國股市規模不斷膨脹，今年美國在全球自由流通股市值比重，將從全球金融危機後約40%攀升至64%以上，已經逼近1960年代末期高點。

據報導，過去15年，華爾街一直領先國際競爭對手，這主要得益於科技業的上漲，尤其是與人工智慧相關的公司。目前該產業的市值幾乎相當於歐洲所有股票的總和。其中，美國「七大科技巨頭」蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、輝達和特斯拉，佔據了標準普爾500指數51.8兆美元（約新台幣1705.7兆元）市值的近3分之1，其本益比正接近21世紀初以來的最高水平。

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全球投資者青睞科技市場，投資配置也持續拉大。一些分析師認為，令人擔憂的不僅是美國市場的巨大作用，還有其集中在少數股票上的特性，「大舉押注人工智慧」存在危險。

阿波羅 （Apollo） 首席經濟學家托爾斯滕斯洛克 （Torsten Sløk） 表示，這些美國科技公司的市值已「被高估得可笑」。斯洛克認為，如今美股和科技界正處於泡沫之中。

過去25年來一直在追蹤全球長期投資回報數據的倫敦商學院金融學教授保羅·馬什 （Paul Marsh） 表示，其中3分之2位於美國，當中很大一部分位於「矽谷」。

《金融時報》指出，日本在過去一個世紀中，唯一1個超越美國成為全球最大股市的國家，但後來泡沫破裂了，投機熱潮宣告結束，日本股市經過了數十年的停滯狀態，日經225指數直到2024年，才突破了泡沫時代的最高峰。

紐約大學斯特恩商學院經濟學名譽教授理查德西拉表示，「時不時地，金融就會脫軌，日本股市就曾發生過這樣的事情」。德西拉說，人們變得過度熱情，人人都覺得自己很富有，但後來它變成了一座「紙牌屋」。

專家指出，當今股市與歷史上股市崩盤的相似之處，讓一些投資人感到不安。

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