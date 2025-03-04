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開源技術將「三分天下」 ? 北京將力推RISC-V晶片發展

2025/03/04 14:14

中國政府計劃「首次發布」力推RISC-V晶片的政策指引。（路透）中國政府計劃「首次發布」力推RISC-V晶片的政策指引。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，中國政府計劃首次發布政策指引，將在全中國全力推廣開源架構RISC-V晶片的應用，顯示北京正加快減少對西方技術依賴。業內人士指出，隨著中國AI新創公司DeepSeek的技術崛起，RISC-V晶片的需求可能進一步增長。

據報導，中國電信商中國移動表示，想要使用AI和DeepSeek的小公司，可以轉向採用RISC-V架構設計的晶片。

報導指出，目前市場主流為兩大開源架構，其一為美國英特爾和超微所主導的x86架構；另一為軟銀集團所持有的安謀架構。現今中國想全力推廣的RISC-V也是一種開源技術，可用於設計從智慧型手機到人工智慧（AI）伺服器的各類晶片，因具開放、低成本的優勢，受到中國業界青睞。

近年來，中國的國營機構與研究機構積極採用RISC-V技術，視其為地緣政治上較為中立的選項。在業界，中國企業積極布局AI應用，推升RISC-V需求，包括阿里巴巴旗下的玄鐵（XuanTie）與新創企業Nuclei System Technology等公司，已成為領先的RISC-V晶片知識產權供應商，為市場提供商業化的RISC-V處理器。

《路透》表示，上週玄鐵舉辦的一場RISC-V技術活動，中國移動系統整合部門的經理表示，即使一套價值1000萬元人民幣（約新台幣4519.6萬元）的RISC-V解決方案僅能達到輝達（NVIDIA）或華為晶片性能的30%，但購買3套的總成本仍可能低於它們的價格，這或許是一個突破點。

隨著RISC-V在中國的擴展，引起美國政府的關注。《路透》指出，部分美國國會議員曾在2023年向拜登政府施壓，要求限制美國企業參與RISC-V技術研發，擔憂中國可能藉此壯大自身的半導體產業。

值得注意的是，過去中國政府並未在官方政策中明確提及RISC-V技術。但現今該技術標準將由國家網路資訊辦公室、中國工業和資訊化部、中國科技部和中國國家智慧財產局等8個政府機構共同起草。市場傳言，中國最早將在本月發布RISC-V晶片使用政策，但最終日期可能會改變。

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