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輝達又大失血「刷紀錄」！7日內跌快20％ 外媒曝市值蒸發29兆關鍵

2025/03/04 09:16

輝達（NVIDIA）週一（3日）股價下跌8.69%。（路透資料照）輝達（NVIDIA）週一（3日）股價下跌8.69%。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）上週雖繳出亮眼的財報與財測，但股價持續面臨沉重賣壓，週一（3日）下跌8.69%，另外過去一週，輝達股價7天內下跌18%，目前的市值較1月6日達到的3.66兆美元（約新台幣120兆元）巔峰，下跌了約9000億美元（約新台幣29兆元）。

週一揮達股價收盤下跌8.69%，報114.06美元，為去年9月18日收盤價113.3美元以來，最低收盤價。

根據道瓊斯市場數據，輝達股價週一一度下跌了9.7%，抹去了自2024年9月10日收於108.10美元以來近6個月的漲幅。

《Business Insider》報導，輝達股價較1月初的盤中高點，下跌了20%以上，另外過去一週，輝達股價7天內下跌了18%。

根據道瓊市場數據顯示，輝達目前的市值較1月6日達到的3.66兆美元（約新台幣120兆元）巔峰，下跌了約9000億美元（約新台幣29兆元）。

瑞銀分析師Daniel O'Regan指出幾個大原因影響輝達股價：中國禁令趨嚴、新加坡調查、TrendForce指稱隨輝達前代Hooper GPU生命周期進入尾聲，總訂單量可能逐漸減少，市場正等待GB300問世、營收與毛利率展望對市場情緒帶來壓力、輝達 GTC（GPU Technology Conference）開發者大會前缺乏短期利多。

《巴隆周刊》（Barron's）報導，雖然輝達繳出的營收成長超出預期，但輝達股價仍聞聲走低，另外美國總統川普總統宣布要對加拿大、墨西哥、中國徵收額外關稅將於週二生效，輝達受此影響，導致股價下跌。

對此《Market Watch》報導指出，Mizuho分析師克萊因（Jordan Klein）指出，市場擔心中國實施新的關稅或更嚴格的出口限制，可能會導致輝達在華的所有銷售停止。

另外有報導稱，儘管美國祭出制裁，但先進的晶片仍能流入中國，因此輝達面臨的問題部分可能在於，人們仍擔心其AI硬體的出口可能會受到限制。

日前《華爾街日報》報導稱，一些中國賣家承諾在6週內交付輝達當前1代的Blackwell晶片，訂單將通過馬來西亞、越南和台灣等地的公司發出。

輝達在新加坡的銷售情況已成為焦點，新加坡官員呼籲應加強出口管制。據新加坡政府週一發布公告稱，當局近期對3名男子提起了欺詐指控，指控他們謊報了購買可能包含輝達晶片的伺服器的目的，可能違反美國的出口管制。

同時，《路透社》報導，輝達及其AI晶片同行博通（Broadcom），正在測試英特爾（Intel）最新的晶片製造流程。對於這兩家公司來說，英特爾可能代表著台積電（2330）之外的另一種處理器製造選擇。

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