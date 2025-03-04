美債務危機就像心臟病！橋水達利歐：「這時候」就會發作

億萬富翁、橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁、橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）正對川普政府發出警告，指出需要立即承諾削減赤字，否則3年內可能在就會面臨嚴重的債務危機。

《彭博》報導，達利歐在接受Podcast節目採訪時稱，債務危機就像心臟病發作一樣，很難斷言何時會發生，但這個危機正在步步逼近。而他個人猜測，債務危機大約3年內就會發生，前後誤差1年，強調華府若不承諾削減赤字，就會有麻煩。

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達利歐的警告出現在川普政府試圖維持大規模減稅政策的同時，並且還需要削減最近已達 1.8 兆美元的年度財政赤字。達利歐同時也正在宣傳他的新書《國家如何破產》（How Countries Go Broke），他在書中解釋了債務周期的原理，並呼籲川普政府立即作出承諾，將美國的赤字削減至佔國內生產總值（GDP）的3%。

達利歐擔憂，美國可能會面臨一個更大的問題，也就是儘管美國可以發行新債來償還舊債，但可能會缺乏足夠的買家。

達利歐說：「當你不斷在現有債務堆上增加新債，問題不只是舊債，你還得發行更多新債。你必須把這些債券賣出去，賣給個人、機構、央行或主權財富基金。」、「如今，考慮到制裁、過量的債券供應等問題，當我計算潛在買家與我們需要出售的規模時，我發現存在巨大的供需失衡。」

達利歐認為，在未來某個時候，美國可能會對某個大型美債持有國實施制裁，停止支付利息，甚至考慮重組債務。「你可能會看到政府宣布，他們將對債務進行重組，但他們不會說這是違約。」

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