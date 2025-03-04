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農業貿易戰一觸即發 川普擬徵收農產品關稅、中國、加拿大將回擊

2025/03/04 10:20

川普瞄準農產品擬課徵新關稅，中國和加拿大將採反制措施。（路透）川普瞄準農產品擬課徵新關稅，中國和加拿大將採反制措施。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）再次威脅，要對進口到美國的商品設下貿易壁壘。外媒報導，川普（3日）在社群平台上發文，「致偉大的美國農民們：準備好開始生產大量農產品在美國內部銷售吧。外部產品將要在4月2日起徵收關稅」。對於相關細節，川普並沒有說明，有哪些農產品將會受到影響或是有任何例外。

《路透》指出，川普在上月已加徵10%關稅的基礎上，對中國農產品加徵額外10%的關稅。路透指出，中國從美國進口最多的農產品，包括大豆、牛肉、豬肉、小麥、玉米和高粱等。

根據美國人口普查局的數據，2024年美國對中國出口最大宗的農產品是大豆，約有一半運往中國，貿易總額達128億美元（約新台幣4216.2億元）。但中國越來越依賴更便宜、更豐富的巴西大豆，以減少對美國供應的依賴，美國大豆在中國的市佔率已從2016年40%降至2024年21%。

值得注意的是，在川普的首任期間，中國為了報復美國對中國產品徵收的關稅，自2018年起對美國大豆、牛肉、豬肉、小麥、玉米和高粱等農產品徵收25%的關稅，導致美國對中國的出口持續下降。

數據顯示，2024年中國進口價值292.5億美元（約新台幣9634.8億元）的美國農產品，已較前一年下降14%，延續2023年20%的降幅。

《路透》指出，目前中國仍是美國農民最大的出口市場，美國農場領導人和貿易商則稱，中國是「不可替代的」，現在他們正在尋找其他市場來抵消中國需求的下降。

專家認為，川普的新關稅措施，可能導致美國國內價格上漲，並引發相關國家的報復性關稅，特別是針對美國的農產品出口的關稅威脅，將使得美國農產品對中國出口面臨風險，而北京也將採取包括關稅及非關稅的反制措施，回擊美國。

根據美國農業部上周發布的預測，由於食物進口量飆高，今年美國的農產品貿易逆差將達到破紀錄的490億美元（約新台幣1.6兆元）。美國農業部的資料顯示，美國進口農產品中，基本上水果、蔬菜和堅果至少會占一半；糖、咖啡、可可以及其他熱帶農產占比大約15%。

此外，美國總統川普對墨西哥和加拿大商品課徵25%關稅的措施，於今（4日）開始生效。川普強調「跟這2國已無協商談判的空間」。

對此，加拿大外交部長喬利表示，已準備好針對美國產品採取一攬子反關稅措施。《彭博》指出，加拿大計劃初期針對價值約300億加幣（約新台幣6820.8億元）的美國商品課徵25%關稅，包括橙汁、花生醬、葡萄酒和咖啡。

此外，加拿大對汽車、卡車、鋼鐵和鋁等價值1250億加幣（約新台幣2.84兆元）等產品徵收第二批關稅，預計這些措施將在幾週後生效。喬利表示，對於加拿大而言，是一個生存威脅，加拿大將有數千個工作岌岌可危。他強調，如果美國決定發動貿易戰，加拿大將做好準備。

至於墨西哥，在2023年對美輸出454億美元（約新台幣近1.5兆元）的農產品，約佔美國總農產品進口的23%，是美國進口農業品最大供應國。

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