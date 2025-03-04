新加坡成中國AI後門？成輝達第2大收入來源 當局急補破網

外界質疑，DeepSeek是否透過新加坡的中間商，取得受美國出口管制的輝達（Nvidia）晶片。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，引發市場震盪，但外界質疑，DeepSeek是否透過新加坡的中間商，取得受美國出口管制的輝達（Nvidia）晶片。隨著新加坡日前逮捕了相關嫌疑人，外媒指出，新加坡的行動表明，即便在日益嚴格的監管之下，一個高度複雜的轉售網絡仍在運作。

《CNBC》報導，當新加坡在2024年時意外成為輝達第2大收入來源時，就引發了廣泛的猜測，外界認為，輝達的產品可能經由新加坡流入中國。儘管美國設有出口限制，以防止這項技術流入中國，但今年1月DeepSeek問世後，進一步加劇了上述擔憂，因DeepSeek的AI仍然是在輝達的圖形處理單元（GPU）上訓練的，

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如今，新加坡正努力瓦解一個暗中販運輝達最先進AI晶片的團夥。新加坡當局上週拘留了3人，他們的罪名是涉嫌謊報美國製造伺服器最終目的地，這些伺服器可能裝有輝達晶片。此外，新加坡內政與法律部長尚穆根（K. Shanmugam）週一（3日）透露，來自戴爾（Dell）和美超微電腦（Super Micro Computer）的伺服器被運往馬來西亞，這引發了一個關鍵問題：馬來西亞是否真的是最終目的地？

對於這一系列發展，輝達拒絕評論。

儘管新加坡堅決否認成為中國的轉運站，但輝達在上週提交的年度財報中強調了一個關鍵區別，即如何定義「客戶」。輝達在財報中說明：「客戶使用新加坡來集中處理發票，但我們的產品幾乎總是運往其他地方。」

在截至1月28日的會計年度內，若按「客戶帳單地址」來看，新加坡占輝達總收入的 18%，約 240 億美元；但若以「產品實際運往該國的金額」計算，新加坡占比不到 2%，僅約 4.73 億美元。

報導認為，新加坡的逮捕行動顯示，即便在日益嚴格的監管之下，一個高度複雜的轉售網絡仍在運作。而隨著東西方的「數位邊界」日益增強，晶片走私者可能會尋找新的管道。在 AI 主導權的競爭之下，這場高風險的博弈將持續上演，其影響力範圍可能遠遠超出企業財報。

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