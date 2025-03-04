全球研發中心在竹科！台積電：在台灣投資計畫不變

台積電：在台灣投資計畫不變。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電擴大美國投資達千億美元，公司強調，主要因應客戶需求，以達生產製造經濟規模，在台灣投資計畫不變，對日本投資計畫也會持續進行。

台積電繼正再進行的650億美元投資專案之後，今宣布有意增加1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資，總投資金額將達到1650億美元（新台幣5.42兆元），這項擴大投資包括興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

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台積電是否會如外界所言，變成美積電？台積電表示，擴大美國投資，主要因應客戶需求，以達生產製造經濟規模，此擴大投資陸續在董事會有所討論，今天宣布是投資意向，相關細節還要等董事會進一步核准。

台積電並強調，公司在台灣投資計畫不變，對日本投資計畫也會持續進行。台積電正計畫在高雄投資五座二奈米廠、竹科寶山也有二座二奈米廠，嘉義等地則投資先進封裝廠，中科預計投資一點四奈米晶圓廠，全球研發中心也設在竹科。

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