川普加、墨關稅將生效 美股暴跌血染一片

國際政經局勢動盪，美國針對主要貿易夥伴墨西哥和加拿大課徵25%關稅的措施將於明天生效，華爾街股巿週一 （3日）收盤大幅下跌、血染一片。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際政經局勢動盪，美國針對主要貿易夥伴墨西哥和加拿大課徵25%關稅的措施將於明天生效，受此影響恐慌指數VIX飆升超16%，華爾街股巿週一 （3日）收盤大幅下跌、血染一片。

川普週一重申對墨西哥、加拿大徵收25%關稅於週二生效，粉碎投資人對在最後一刻達成協議的希望，隨後美股於尾盤交易中大幅下滑。美國政府官員也透露，川普還簽署一項對中國徵收額外10%關稅的法案。

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台積電ADR（TSM-US）瀉超4%至每股172.97美元，美國總統川普週一與台積電董事長魏哲家會面，川普宣布，台積電預計未來4年在美國投資1000億美元，用於打造美國晶片製造設施。

在關稅衝擊下，輝達（NVDA-US）下殺近9%至每股114.06美元，市值已跌破3兆美元，週一的下跌導致該公司估值再次縮水2650億美元，目前市值為2.79兆美元。

三月第一週投資人將迎來一份至關重要的非農就業報告和一系列零售股財報，這些報告可能加劇或減輕對美國經濟和消費者支出的擔憂。市場預計週五公布的上月非農新增就業人數報15.3萬，失業率穩定於4%左右。

本週聯準會將公布褐皮書，主席鮑爾將於週五出席活動，市場關注他對美國經濟和通膨等的言論。歐洲央行週四將公布最新利率政策決定，華爾街普遍預計將降息1碼。

美股主要指數週一表現如下：

道瓊工業指數下跌649.67點或1.48%，以43191.24點作收。

標準普爾500指數下跌104.78點或1.76%，收在5849.72點，創去年12月以來最差單日表現。

科技股那斯達克指數下跌497.09點或2.64%，收18350.19點。

費城半導體指數大跌191.37點或4.01%，收4575.37點。

10年期美債殖利率下跌5個基點，至4.178%，創去年12月6日以來最低。

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