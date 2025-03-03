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台積電去年最大客戶蘋果貢獻營收6243億 第2大客戶推估是輝達

2025/03/03 22:43

台積電去年最大客戶貢獻營收6243億元，第二大客戶推估是輝達。（記者洪友芳攝）　　台積電去年最大客戶貢獻營收6243億元，第二大客戶推估是輝達。（記者洪友芳攝）　　

〔記者洪友芳／新竹報導〕蘋果（Apple）向來是台積電最大的客戶，根據台積電財報顯示，去年最大客戶貢獻營收達新台幣6243億元，年增約777億元，增加幅度14.2%，創歷年新高，占台積電總營收比重22%。

台積電2024年第二大客戶貢獻營收達3522億元，占總營收比重達12%。業界推估受惠人工智慧風潮，帶動輝達晶片需求暴增，並與台積電合作密切，輝達去年躍為台積電第二大客戶。

台積電2024年總營收達2兆8943億元，年增33.89%，「甲客戶」、也就是最大客戶貢獻營收雖增加金額，但幅度相對趨小，占台積電總營收從2023年的25%下滑至22%。

台積電財報資料也顯示，台積電子公司TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等，分別在美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，用於補貼不動產、廠房及設備購置成本等，2024年共計獲得新台幣751.64億元補助金額，金額創歷年新高。

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