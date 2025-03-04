贈與子女預售屋 國稅局教你這樣申報贈與稅

南區國稅局表示，贈與預售屋，應按已支付價款申報贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，常有父母購買預售屋在未取得所有權前，將預售屋讓與子女，預售屋是指領有建造執照尚未建造完成而於未來建案完工後，請求不動產過戶的「權利」，屬「遺贈稅法」第4條所稱有財產價值的權利，如果父母將該權利無償讓與子女，贈與價值應以已支付價款計算。

南區國稅局說明 ，父母以自有資金為子女購屋，或父母先取得房地所有權再贈與子女，根據「遺贈稅法」規定，屬於贈與不動產，應以贈與時的土地公告現值及房屋評定現值計算贈與價值。另，若父母購買預售屋並支付部分工程款後，將預售屋權利贈與子女，該權利價值應以截至贈與日累計已繳付的所有房地價款計算。

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舉例說明，甲君2022年7月與建商簽定「不動產預定買賣契約書」，房地總價2800萬元，甲君累計繳付600萬元工程款後，於建案完工前將預售屋贈與兒子乙君，剩餘工程款由乙君繼續支付，則甲君贈與乙君之財產價值為已繳付的工程款600萬元，甲君應於贈與日後30日內申報贈與稅。

南區國稅局提醒，父母轉讓預售屋給子女時，如果子女有交付價金，應檢附付款流程及資金來源的證明文件，向國稅局申報二親等親屬間財產買賣非屬贈與，經認定買賣者，免課徵贈與稅。

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