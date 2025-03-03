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經濟潛力下降原因 韓央行總裁：沉迷中國紅利 錯失產業升級

2025/03/03 21:58

南韓央行總裁李昌鏑表示，南韓經濟的潛在成長率正在持續下降，主要因為過去十餘年沈醉於中國市場帶來的紅利，錯失了產業升級的良機。（法新社）南韓央行總裁李昌鏑表示，南韓經濟的潛在成長率正在持續下降，主要因為過去十餘年沈醉於中國市場帶來的紅利，錯失了產業升級的良機。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《中央日報》日前發表社論指出，南韓央行金融貨幣委員會日前將今年經濟成長預估下修0.4個百分點智1.5%，為時隔4個月以來首見，導致南韓股市重挫。更糟的是，反映南韓經濟基礎實力的潛在成長率正在持續下降。南韓央行預測，明年也將延1.8%的低成長趨勢。

社論引述南韓央行總裁李昌鏑的談話指出：「我們必須接受1.8%的成長率，這就是我們的實際水準。政府最應感到痛心的是，過去10年沒有引進任何新產業。南韓需要創造性破壞，有人必須承受痛苦，但因各種迴避，新產業一個都沒有被引入。事實上，國會徹底扼殺了像Tada這樣的本土共享乘車服務，這充分顯示了南韓社會對創新企業和技術的包容性極差。」

李昌鏑先前就發出警告說，若想避免陷入短期低成長的泥潭，南韓經濟急需結構性改革。他指出，早在2023年就指出，用短期政策解決結構性低成長是「國家走向崩潰的捷徑」，並說「過去十餘年沈醉於中國市場帶來的紅利，錯失了產業升級的良機」。

社論說，去年李昌謫更以「欲摘高懸之果，必行荊棘之改」的比喻，強調改革之艱難，如今那些伸手可及的果實早已摘盡，要實現經濟升級，本應面對爭議與陣痛，但南韓社會卻在迴避正面突破，沉溺於僥倖心理。

南韓經濟學界頻頻警告指出，南韓經濟結構改革的黃金期正在流逝。去年12月「韓國開發研究院」（KDI）指出，全面提升社會生產力是支撐經濟活力的唯一支柱，並提出監管改革、就業市場改革、透過教育增強社會流動性等核心課題。

KDI前經濟學家尹熙淑（Yoon Hee-sook ）在近期著作中強調，若繼續迴避創新與飛躍之路，恐難擺脫「大韓民國終將優雅老去」的悲觀論調。目前朝野雙方急需對追加預算達成共識，更進一步需要凝聚智慧，共商經濟體質改善的優先課題與實施路徑，沒有優質的政治生態，就難以誕生優秀的政府，真正的經濟繁榮也將無從談起。

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