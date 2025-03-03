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裕隆集團捐贈新北市消防局創傷救援器材

2025/03/03 21:45

關懷新店在地救援量能，裕隆集團今天捐贈新北市消防局「創傷救援模型假人」捐贈，以強化救護人員的訓練資源，提升緊急醫療救護品質。（裕隆提供）關懷新店在地救援量能，裕隆集團今天捐贈新北市消防局「創傷救援模型假人」捐贈，以強化救護人員的訓練資源，提升緊急醫療救護品質。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕關懷新店在地救援量能，裕隆（2201）集團今天捐贈新北市消防局「創傷救援模型假人」捐贈，以強化救護人員的訓練資源，提升緊急醫療救護品質。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮感念新北市消防局的付出，今天於新北分隊舉行捐贈典禮，旗下台元紡織與台文針織攜手捐贈。

新北市每年創傷救護量達24萬件，新店、烏來、深坑、石碇、坪林五區共計2萬727件，其中新店分隊又佔了1萬298件，平均每天30件，為全台灣救護量最高的單位。為因應高需求、高頻率的案件量，新北市消防局重視救護人員的訓練，及提升應變各種急救情形的能力。

此次裕隆集團捐贈「創傷救援假人模型」，擁有仿真創傷傷口、完整呼吸道模型、靜脈注射訓練臂和腿部骨髓注射模組。可以幫助救護人員實際演練止血、傷口包紮、插管、進階呼吸道建立等技能，模擬車禍、墜落、穿刺、公安意外等危難發生時的救護情境。

新北市消防局第四救災救護大隊組長陳世騫表示，創傷救援假人模型是救護人員訓練中不可或缺的工具，救護技術員透過反覆演練，加強應變能力，此次捐贈讓新店分隊進一步精進創傷救護的技能。

台元紡織公司總經理黃得超指出，裕隆集團長期以來深耕地方、關懷社區，秉持回饋社會的精神，積極投入各類公益事業，此次捐贈不僅是對地方救護工作的具體支持，更是企業社會責任的具體實踐。

裕隆集團自2018年導入「企業防災」，持續參與公所及防災社區各項演練、課程，為新店區防救災資源挹注更多量能。

2024年新北市消防局第四救災救護大隊即與新店裕隆城合作，針對火災進行搶救演練，促使消防人員熟悉場域、加強商城自衛消防運作，以降低傷亡及災害擴大。

在關懷消防人員工作權益方面，裕隆集團捐助消防署籌設「消防人員醫療照護公益信託基金」，希望彌補現行制度之不足，讓消防人員工作更有保障。

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