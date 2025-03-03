黃金還可上車？美媒斷言2025年金光閃閃

專家持續看好金價走勢。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年以來，黃金漲勢令人難以忽視，近期雖遭逢獲利了結賣壓，周一（3/3）已再度反彈。《巴倫週刊》認為，黃金可能在2025年持續扶搖直上，並預期美國可能會對進口黃金徵稅，推高黃金借貸成本，黃金空頭恐被軋空，進一步推升金價，這表明黃金牛市的基本面強勁，技術面堅若磐石。

報導指出，過去12個月，黃金期貨報酬率約42%，比標普500指數的19%報酬率高出許多。對於這種實際用途有限、沒有利息或收益的商品而言，這樣的績效很不錯。更重要的是，金價上漲的原因往往相互矛盾，深入探討時似乎未必站得住腳。

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報導稱，黃金被視為防禦性資產，近來卻與股市同步上漲，而且經濟也穩步成長。這種用美元計價的商品，應該與美元的走勢相反，這次卻違反此規則。黃金常被視為對抗通膨的避險資產，這波飆漲則發生在通膨放緩之際。

倫敦資產管理公司Premier Miton投資組合經理人詹恩（David Jane）表示，黃金就像一塊寵物石頭，「但我不會賣掉」。他管理的10億美元資產，約5%配置黃金。他說，「你無法精準預測金價，我不會隨便拋售」。

另外，黃金供應有限，採礦者每年只能增加1%到2%的黃金供應量，當供應量相對固定時，價格變化完全取決於需求，而需求一直在攀升。

各國央行對黃金的需求，助漲金價。（法新社）

報導提及，全球各國的央行一直持續加碼黃金，分散儲備風險。根據世界黃金協會的數據，2024 年各國央行購金量連續第三年超過 1000 噸，尤其是中國和印度，過去幾年一直搶購黃金。

全球零售市場對黃金也有一定的需求。去年珠寶支出成長9%，中國則鼓勵保險基金投資黃金，中國房市崩盤後，一般家庭將黃金視為安全資產，其他人則因為川普2.0帶來的不確定性買黃金。世界黃金協會分析師戈保羅（Krishan Gopaul）說，當世界局勢緊張時，黃金通常表現不錯。

另一個助漲金價的因素，包括預期美國在不久的將來可能會對進口黃金徵稅，導致黃金實物交割成本上升，推高黃金借貸成本，造成黃金空頭被軋空，只能回補，進一步推動金價走揚。Gavekal Research分析師Louis-Vincent Gave說，這表明黃金牛市的基本面強勁，技術面堅若磐石。

Premier Miton分析師Jane則指出，黃金也受惠於市場資金過剩，創造幾乎不停歇的漲勢，黃金和股票之間的正相關表明，全世界過剩資金被黃金吸引。

《巴倫週刊》認為，黃金漲勢應該會繼續下去，許多分析師相信黃金會漲破每盎司3000美元的心理關卡。今年 2 月，高盛和瑞銀將 2025 年的黃金目標價分別上調至 3100 美元和 3200 美元，美銀（Bank of America）分析師威德默（Michael Widmer）預測，若投資需求增加10%，黃金可能觸及3500美元。

好市多賣的黃金受到消費者喜愛。（美聯社）

怎麼投資黃金？報導說，購買黃金非常簡單，就像前往當地的 Costco 或沃爾瑪購買金條或金幣一樣簡單。然而，這些金條與其說是嚴肅的投資，不如說是紀念品，而且出售比較困難。更好的選擇可能是購買黃金ETF。

買礦業股是另一種方式，過去三年，這些企業的股價卻落後於黃金本身，這意味著他們可能需要迎頭趕上。根據 Institutional View 的 Andrew Addison 的說法，在個體礦商中，在澳洲、迦納、秘魯和南非運營的 Gold Fields，今年股價上漲32%。

專家認為，白銀也有上漲空間。（路透）

對於擔心金價反彈後可能失去動力的投資人來說，白銀是另一個選項，白銀期貨今年僅上漲 6.8%，而黃金上漲 10%，如果投資者開始對中國經濟表現更加滿意，可能會有更大的上漲空間。

《路透》3日也披露瑞銀對黃金及白銀的看法，瑞銀分析師對今年金價將達到每盎司 3000 美元的預測保持不變，並補充稱，在某些風險情景下，金價可能高達 3200 美元。同時，隨著金價漲勢鞏固且全球工業生產出現溫和復甦跡象，白銀有更大上漲空間。

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