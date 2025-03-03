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不滿川普課徵20％關稅 傳中國將對美農產品反制

2025/03/03 21:57

川普上月初對中國課徵10%關稅，額外10%關稅訂於4日生效。（路透）川普上月初對中國課徵10%關稅，額外10%關稅訂於4日生效。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中共黨媒《環球時報》昨報導，中國準備對最新一輪的美國進口關稅祭出反制措施，而美國的農產品出口可能淪為鎖定目標，此發展恐升高全球兩大經濟體間的貿易戰。

美國總統川普繼上月初加徵中國進口產品10％關稅後，上週揚言4日將額外課徵10％關稅，累計達20％關稅，川普指控北京沒有採取足夠行動，阻止芬太尼流入美國。中國商務部批評美國的行為純屬「甩鍋推責」。

環球時報指出，「中國正研擬反制措施，以回應美國以芬太尼為藉口，對中國產品額外課徵10％關稅的威脅。相關反制措施可能包含關稅與一連串非關稅手段，美國農產品與食品最可能被列入清單」。

路透報導，中國是美國農產品最大市場，在貿易緊張時，該領域向來淪為報復目標。

牛津全球協會研究員董梅潔（Genevieve Donnellon-May）說，「儘管自2018年以來進口下滑，但對大豆、肉品與穀物等美國關鍵農產品課徵任何關稅，都可能對美中貿易、美國出口商及農民產生重大衝擊」。她補充，「美國農業部門有時間汲取川普第1任期教訓，為川普第2任期及貿易戰2.0作準備。因此，理論上更能夠尋找替代市場。然而現實證明情況複雜許多」。」

2024中國進口價值292.5億美元（9619億台幣）美國農產品，年減14％，延續2023年減20％的下滑趨勢。

川普的關稅聲明，讓北京擬定反制措施與達成協議的時間不到1週。而課徵額外關稅的時機也正逢中國年度最大政治會議「兩會」的登場，預料北京屆時將公佈其2025經濟優先要務。

分析師說，北京仍希望與川普政府透過談判達成協議，但目前雙方沒有任何談判跡象，且這兩大經濟體友好的前景正消退。北京大學國際關係學院教授王棟說，「川普及其顧問或許認為，此時課徵關稅是施壓中國、傳遞訊號，但這將適得其反，中國必然做出強烈回應」。

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