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中國黃牛掃貨 輝達顯卡RTX5090價格炒到快20萬

2025/03/03 21:03

輝達全新顯示卡RTX 5090供不應求。（法新社）輝達全新顯示卡RTX 5090供不應求。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達全新顯示卡RTX 5090在1月30日全球開賣後，供不應求，加上中國買家搶貨，日本、南韓都出現中國黃牛排隊搶買亂象，開賣迄今一個月，供貨依舊短缺，南韓實體店及網路電商都缺貨，價格已經喊到859.9萬韓元（約台幣19.8萬），比美國高出1倍以上。

韓國《經濟日報》（HankYung）3日報導，首爾知名的龍山電子商場的商家說，輝達RTX 5090目前處於缺貨狀態，就算有貨，也得多掏一倍的錢才買得到。

還傳出，南韓經銷商正在減少供貨，並提高價格，以獲得巨額利潤。在美國售價2749美元（約台幣9萬）的RTX 5090（技嘉 RTX 5090 AORUS MASTER），3月2日在南韓網路商城的售價喊到859.9萬韓元。

報導指出，這個價格不僅比輝達的正常價格高出114.9%，而且比2月28日南韓的售價高出150萬韓元（約台幣3.5萬）。

報導指出，輝達顯示卡缺貨是全球現象，南韓尤為嚴重，進口商將價格上漲歸咎於批發商和零售商，經銷商說，都是批銷商或代理商在炒高價格。有些人懷疑經銷商之間可能互相勾結，呼籲政府進行監管。

另外，中國買家「囤貨」也是造成短缺的原因之一。他們表示，由於美國出口禁令，中國難以獲得供應，被迫到南韓掃貨，只要從顯示卡中移除 GPU，可以將其用於 AI 學習等。

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