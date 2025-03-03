保護兒童！英國盯上TikTok、Reddit個資與內容

兒童隱私危機浮上檯面，英國調查TikTok等平台。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國資訊專員辦公室（ICO）3日宣布，對短影音平台TikTok、論壇網站Reddit及圖片分享平台Imgur展開調查，聚焦其兒童隱私保護措施。調查核心在於社群媒體演算法是否將有害內容推送給未成年用戶，以及青少年個人資料的處理方式。外界日益關注此議題，尤其是TikTok因中國背景備受矚目。

據《衛報》報導，ICO此次調查分兩主軸。針對TikTok，審查其如何利用13至17歲用戶資料進行內容推薦，檢視演算法是否有效保護青少年免受不良資訊影響。對Reddit與Imgur，則聚焦年齡驗證機制，探究其如何確認用戶年齡並調整使用體驗。資訊專員愛德華茲（John Edwards）強調，他期待平台設計能優先考量安全，並確認其是否足以避免兒童沉迷或接觸不當內容。

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社群媒體演算法的隱憂已非新鮮事。以TikTok為例，其個人化推薦雖增強用戶黏性，卻可能因過度放大同質內容，將青少年導向有害資訊。英國科技大臣凱爾（Peter Kyle）今年1月坦言，他對TikTok的所有權模式與資料運用深感不安。這款由中國字節跳動（ByteDance）開發的應用，因數據安全疑慮，已被美國聯邦政府及至少34州禁止在公務設備上使用。

為保障兒童隱私，英國2021年施行「兒童守則」（Children’s Code），要求科技公司強化保護措施。新法規進一步規定，平台須調整演算法以過濾有害內容，並完善年齡限制與驗證機制。愛德華茲表示，調查不獨針對TikTok，而是欲釐清社群媒體普遍存在的問題。若查獲違反數據保護法證據，ICO將要求平台回應並做出裁決。

Reddit發言人向《路透》透露，正與ICO合作，計畫今年內更新年齡確認措施以符合法規，並強調其用戶以成人為主。TikTok與Imgur則未回應置評請求。愛德華茲指出，TikTok、X、Instagram的Reels及Snapchat等平台皆以演算法搶奪用戶注意力，此次選擇TikTok等平台，因其市場影響力與潛在風險較高。據估計，TikTok全球年收入約200億美元（約新台幣6576億元），規模龐大。

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