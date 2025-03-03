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川普宣布納5加密貨幣為戰略儲備 專家：執行面才是關鍵

2025/03/03 19:54

專家籲審慎應對近日加密或幣行情波動，留意風險。（歐新社資料照）專家籲審慎應對近日加密或幣行情波動，留意風險。（歐新社資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普週日在其社群平台上宣布，要將比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）納入美國的戰略儲備，5幣應聲大漲。台灣專家指出，此舉對產業的長期影響需看是否兌現、實際如何執行，儘管短期對行情有正面帶動、波動也大，投資人需留意風險。

川普在第二任競選至上任後，都對數位資產與加密貨幣領域抱持正向態度，並任命多位幣圈友善的官員上任，昨他再次提出將加密貨幣作為戰略儲備的宣言，且點名5檔標的，帶動比特幣等5檔價格飆漲，基期較低者甚至翻漲60%至80%。在此之前，幣圈正處於明顯的回測階段。

此前，川普在競選期間就一直提及將數位資產納入戰略儲備的議題。台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金指出，尤須觀察川普如何、是否會執行，才能確定對產業得長期影響，否則也恐是事件交易、對行情曇花一現，不過仍可確定川普政府對數位資產採正面態度，也將影響全球對加密貨幣的接受度。

台灣亞太監理科技協會秘書長李震華也認為，川普此舉猶須確認法規與執行面，以及相關的金融主管機關態度，儘管川普有意提名幣圈友善的官員出任SEC（美國證券交易委員會）主席，但SEC仍屬獨立機關；不過，川普政府態度正向，對產業、行情仍十分有利，戰略儲備若上路，對基礎設施、服務提供商也是利多。

近日幣圈行情波動大、多檔勁揚，邱垂金也提醒，儘管被川普點名的5檔加密貨幣都顯著上漲，不過波動大、風險也大，投資人仍需審慎看待後市；另外，若川普沒有定期發布、執行加密貨幣的友善政策，市場的耐心有限，最終可能也會導致行情迅速下跌。

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