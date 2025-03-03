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台積電市值將達2兆美元 美媒推算出時間

2025/03/03 21:18

美媒報導指出，從長遠來看，台積電市值可能達到2兆美元。（彭博）美媒報導指出，從長遠來看，台積電市值可能達到2兆美元。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧推動全球晶片需求，台積電是半導體市場支出激增的最大受益者之一，股價在過去3年上漲69%，股價強勁上漲使市值達到9800億美元。美媒報導指出，從長遠來看，這家半導體領頭羊似乎能夠實現更大的上漲空間，市值甚至可能達到2兆美元。

The Motley Fool報導，不難看出為何台積電股價飆漲。該公司為所有主要晶片設計公司生產晶片，包括輝達和超微。事實上，所有設計AI晶片的無晶圓廠晶片製造商都使用台積電來生產他們的晶片。

更重要的是，台積電佔據全球晶圓代工市場64%的市占額，這意味著它有能力長期充分利用AI晶片市場的長期成長。

台積電預計未來5年其總營收將以每年20%左右的速度成長，這可能使台積電的營收在5年後，從去年的略高於900億美元增至近2250億美元。台積電的5年平均銷售倍數為9，5年後的類似倍數可能使其市值達到2兆美元以上。

以上推論表明，台積電的股價在未來5年內有能力翻倍以上。然而，如果市場決定以更高的估值來回報，它或許能夠帶來更多的上漲空間。

據估計，未來十年全球人工智慧晶片市場年增率可達近35%。預計該市場的驚人成長將得益於人工智慧向醫療保健、金融、汽車等多個行業的擴大。由於台積電為高通、博通等提供領先晶片設計公司的晶片，台積電應該能夠維持過去一年來的健康成長。

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