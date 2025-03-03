康那香口寮新廠第3季投產 全年業績毛利率優於去年

康那香近年持續深耕不織布領域能量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕康那香（9919）近年持續深耕不織布領域能量，斥資170萬元打造的口寮3期廠房將於今年第3季邁入投產階段，儘管2024全年每股虧損1.89元，不過由於重大投資活動已告一段落，加上超纖不織布銷售比重將繼續擴大，管理層看好2025全年業績、毛利率優於去年，進而帶動獲利成長。

康那香2024年營收29.37億元、年減0.03%，其中衛生棉類產品佔55%、濕巾類21%、紙尿褲類13%、不織布與其他8%、口罩3%，年度合併毛利率11%、年增7個百分點，營益率-10%、年增7個百分點，歸屬母公司業主淨損3億6846.5萬元、年減155.93%，每股淨損1.89元、年減156%。

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康那香2024年合併總資產約69億元，截至2025年1月底員工總人數約761人，儘管去年營運虧損，康那香董事會決議以2023年度盈餘發放現金股利0.2元，排定於今年6月13日在台南市將軍區的口寮廠區召集年度股東常會，股利分派案屆時將送交承認。

康那香副總經理吳政蓉今日在法說會表示，目前公司營運據點主要集中台灣與中國揚州，台灣3個生產基地分布在台南佳里、將軍與口寮，主要支應國內自有品牌生產（OBM）與全球國際品牌代工業務，以及從事不織布的生產並自用或對外銷售；中國揚州生產基地則支援中國內需與在當地取得租稅優惠的海外品牌代工業務。

吳政蓉指出，康那香以不織布核心技術做為發展主軸，也將成為口寮3期廠區投產之後聚焦的重點產品，以現階段來看，旗下擁有的不織布品類多元，每個類別分別對應著不同的生產技術，產品也具備相異的特性與功能，公司致力於開創產品應用，研發出各式高階不織布材料，更依其特性、物性導入終端產品。

吳政蓉提到，康那香今年將持續整合製造據點，透過整合生產基地與倉儲物流管理，可望減少對外租賃倉庫的費用，同時降低各個廠區之間物流轉運的管理成本，有助於更加精實第運用間接人員、配置設備管理，提升整體運作效率，目前正處規劃完善階段，初步成果最快於第2季就可看到。

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