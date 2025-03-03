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新車助攻 台灣本田今年掛牌量拚2.7萬輛

2025/03/03 19:08

台灣本田將引進更多油電混合（e:HEV）車款助攻，預估年銷量將從去年的2萬6,717輛，成長至2.7萬輛。（記者楊雅民攝）台灣本田將引進更多油電混合（e:HEV）車款助攻，預估年銷量將從去年的2萬6,717輛，成長至2.7萬輛。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕 台灣本田（Honda）汽車保守看待今年台灣車市表現，預估今年全台新車領牌數將達44.5萬輛，年減約4.4%，台灣本田將引進更多油電混合（e:HEV）車款助攻，預估年銷量將從去年的2萬6717輛，成長至2.7萬輛。

台灣本田表示，Honda為達成2050年「碳中和」與「交通事故零死亡」願景，未來將積極擴大e:HEV車款產品線佈局，繼導入FIT e:HEV後，全新的CIVIC e:HEV今天也首度亮相，預計第2季在台上市。

台灣本田今年設定年銷量目標為2.7萬輛，除了擴大e:HEV車款產品線佈局，第3季和第4季也會有新車款陸續登場，同時將針對據點陸續進行智慧化升級，規劃智慧互動等先進設施，及優化維修保養的硬體設備，全面提升顧客服務體驗。

台灣本田二輪事業去年銷量達4,043輛，連續4年成為台灣中大型二輪機車市占率最高的品牌，累積在台銷量已超過4萬7000台。

台灣本田預估台灣大型二輪市場今年銷售將趨於保守，總銷量達1.8萬輛的規模，台灣本田第2季將引進全新的2025年式FORZA750和X-ADV，預估今年二輪機車將達4200輛的銷售目標。

動力產品事業接續船外機BF350之後，導入新改款的直列4缸BF115-150及V6引擎的BF200-250，去年台灣本田船外機銷量達43台，今年在市場低迷的狀態下，將透過新產品導入，挑戰船外機100台的銷售目標。

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