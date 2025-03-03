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美律Q1營運正向 泰國二廠Q4加入生產

2025/03/03 19:06

美律總裁黃朝豊。（資料照）美律總裁黃朝豊。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電聲元件大廠美律（2439）總裁黃朝豊今表示，今年第一季營運正向，除耳機估小衰，其餘產品線都有望維持成長，助聽器、麥克風產品因市場增溫且基期較低，成長幅度更大，新領域、新客戶耕耘逐漸開花結果，全年因不確定因素多，審慎看待。

美律今日舉辦線上法說會，說明去年營運成績。去年因多元發展策略奏效，除營收創新高，全年毛利率則為13.3%，稅後淨利21.43億元、年增63%，每股稅後盈餘（EPS）9.26元，為近5年高，上週四（2/27）並擬配現金股利每股7.3元，股利發放率79%，以當日收盤價計算，殖利率6.32%。

去年第四季表現也穩健，單季營收123.52億元、年增5.14%，主因是川普上任、客戶提前拉貨，帶動電競耳機、TWS耳機銷售顯著成長，電競耳機營收提升達49%、TWS耳機則提升48%，電池、助聽器與麥克風也大幅成長，唯揚聲器因北美手機客戶需求下降，略顯衰退。

美律近年持續佈局新領域與新客戶，黃朝豊於法說會中指出，在耳機領域除既有客戶機種增加，也新增英國高階耳機新客戶、TWS新客戶；揚聲器則增加重低音音箱、車用喇叭等新客戶；麥克風領域有藍芽音箱、直播或領夾式麥克風新品；美國醫療市場也增溫、帶動助聽器代工商機。

展望第一季表現，黃朝豊則說，因去年提前拉貨、又有產品改款，第一季娛樂用、通訊用與電競耳機將呈現年減，唯TWS成長，除耳機外產品線也都將維持成長；揚聲器除手機微幅成長，耳機、筆電、音響都將大幅年增；助聽器、麥克風產品線也會大幅年增。

黃朝豊也指出，今年受川普關稅政策影響、供應鏈恐會受到衝擊，產業不確定因素多，不過美律過去兩年多角化佈局，新客戶、新領域佔比都逐年增加，可望穩定向前，且醫療、AI應用帶動力續強，利於美律。

針對產能佈局，黃朝豊則表示，客戶產能多元化需求高，目前泰國一廠正在釋出更多空間增設產現，已確定有4個機種今年內生產，而泰國二廠則估在今年第四季加入量產，現正準備爭取更多新客戶，未來規劃生產大功率音響、耳機、娛樂用耳機、車用功率放大器與喇叭等。

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