牧德2月營收2.71億元 年增196％

牧德2月營收2.71億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕光學檢測設備廠牧德（3563）今（3）日公佈2月營收約2.71億元，月增26.2%、年增196%，連續兩個月創下同期新高。公司指出，新擴增產品線Wafer AOI系列，先前開發的對晶圓切割前後的外觀檢查機已產生貢獻，預計今年佔營收15~20%。

牧德表示，過去主要營收單靠PCB AOI系列產品，今年起擴充成4個系列產品，新增有PCB電測系列、封裝六面體檢查（Packaged IC Inspection&Metrology）系列、Wafer AOI系列（包裝先進封裝的 FOWLP、FOPLP 及矽光子檢查設備），每一系列的市場規模都如同 PCB AOI，尤其是Wafer AOI系列。

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牧德指出，目前PCB 電測機及封裝六面體檢查機都在 β site 認證中，對產品性價比的競爭

力很有信心。Wafer AOI系列，先前開發的對晶圓切割前後的外觀檢查機已產生貢獻，預計今年佔營收15~20%，先進封裝中 FOWLP及 FOPLP可望在今年開發完成進行認證，也會陸續貢獻營收。

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